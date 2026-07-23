Za vikend premor, nato spet vročina

PRIMORSKA > Danes nas torej čaka nekoliko bolj dinamično vreme, saj nas bo od severa dosegla nova hladna fronta. “V notranjosti Slovenije bodo nastajale plohe in tudi kakšna nevihta, pozno popoldne in proti večeru lahko kakšno zanese tudi proti Istri - podobna situacija torej, kot smo jo imeli v torek,” je včeraj pojasnil dežurni meteorolog na Agenciji za okolje (Arso) Anže Medved. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v Istri okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti za konec tedna V noči na petek se bo postopno razjasnilo. Jutro bo sveže, po nekaterih nižinah bo nastalo nekaj kratkotrajnih meglic. V petek čez dan bo pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem povečini šibka burja. V soboto bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. Pooblačitev s plohami in nevihtami ter novo osvežitvijo pa lahko pričakujemo že v nedeljo.

V nedeljo bo deževalo

V nadaljevanju bo ob morju spet zapihala burja, kar pomeni, da bodo tudi temperature v Istri najvišje. V petek in soboto lahko pričakujemo sončno in toplo vreme, bo pa v soboto zvečer že zapihal jugozahodnik in naznanil novo spremembo vremena. “V nedeljo se nam bo približal ciklon, ki počasi nastaja v severnem Sredozemlju, to pa pomeni, da lahko v nedeljo predvsem za zahodu Slovenije pričakujemo nekaj prepotrebnih padavin. Kajti vemo, da je v teh dneh - zlasti na Primorskem - razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja in te padavine, ki prihajajo v nedeljo, bodo še kako dobrodošle. Žal jih ne bo dovolj, da bi povsem omilile sušno stanje, bodo pa vsaj temperature nekoliko zanihale navzdol,” je pojasnil Medved.

Od torka dalje vročina

Do nedelje nas torej čaka precej spremenljivega vremena, s tem da utegne biti v soboto kar precej soparno, v naslednjem tednu pa se vrača vročina. “V ponedeljek bo že kar precej toplo, ozračje bodo nekoliko ohladile posamezne kratkotrajne plohe, nato pa bo iz dneva v dan več jasnega vremena, temperature pa se bodo tudi hitro dvigale. V večjem delu Slovenije se bodo gibale okoli 30 in 35 stopinj, ob morju bodo kakšno stopinjo nižje.” Po ohladitev bo treba kar visoko, ampak tudi v visokogorju se bo proti koncu prihodnjega tedna kar občutno segrelo, je napovedal Medved: “Počasi se ponavlja zgodba iz preteklih dni, od prejšnjega vročinskega vala.”

Skok v preteklost

V arhivu Arsa smo pobrskali, kakšno je bilo vreme v tem obdobju leta 2015. Slovenijo je v drugi polovici julija pred enajstimi leti zajel vročinski val, živo srebro pa se je na Goriškem dvignilo vse do 38 stopinj Celzija. Vročinski val je bil marsikje po Sloveniji nenavadno izrazit in dolgotrajen. Dnevna najvišja in najnižja temperatura sta bili le redkokje rekordno visoki, marsikje pa do rekorda ni manjkalo dosti. V nekaterih mestih in prevetrenih krajih je bilo izjemno veliko noči, ko je temperatura vztrajala nad 20 stopinj Celzija - tropske noči. V Kopru je bilo kar 13 zaporednih tropskih noči, v Vedrijanu v Goriških brdih 12, v Ljubljani, Mariboru in na Hočkem Pohorju osem. Tudi število dni z najvišjo temperaturo nad 35 stopinj je bilo ponekod zelo veliko: v Biljah pri Novi Gorici sedem, v Ljubljani šest in v Dobličah pri Črnomlju pet. •