Zaposlitve v DZ: Resni.ca službo zagotovila partnerju Katje Kokot

Stranke so v državnem zboru zagotovile službo tako partnerju poslanke Resni.ce Katje Kokot kot partnerki poslanca SDS Žana Mahniča.

LJUBLJANA > Parlamentarne stranke so v dosedanjem poteku novega mandata omogočile zaposlitev 80 uslužbencem, ki poslanskim skupinam nudijo strokovno in administrativno pomoč. Največja parlamentarna stranka Svoboda z 29 poslanci je v državnem zboru zaposlila največje število strokovnih sodelavcev (27), sledi vodilna vladna stranka SDS s 16 zaposlenimi v poslanski skupini. Trojček okoli NSi in SD imajo po devet zaposlenih, Levica in Vesna osem, Resni.ca šest in Demokrati pet. Med uslužbenci v poslanskih skupinah prevladujejo posamezniki, ki so zvesti strankarskim barvam. Zaposlitev so dobili številni kandidati za poslance na letošnjih volitvah, člani podmladkov strank, občinski funkcionarji in celo nekateri družinski člani.