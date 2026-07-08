Zaposlitve v DZ: Resni.ca službo zagotovila partnerju Katje Kokot
Parlamentarne stranke so po začetku novega mandata v poslanskih skupinah zaposlile 80 strokovnih in administrativnih sodelavcev. Med novimi in ohranjenimi uslužbenci so številni strankarski kadri, nekdanji kandidati za poslance, člani podmladkov, občinski funkcionarji, pa tudi družinski člani in dolgoletni politični zavezniki.
LJUBLJANA > Parlamentarne stranke so v dosedanjem poteku novega mandata omogočile zaposlitev 80 uslužbencem, ki poslanskim skupinam nudijo strokovno in administrativno pomoč. Največja parlamentarna stranka Svoboda z 29 poslanci je v državnem zboru zaposlila največje število strokovnih sodelavcev (27), sledi vodilna vladna stranka SDS s 16 zaposlenimi v poslanski skupini. Trojček okoli NSi in SD imajo po devet zaposlenih, Levica in Vesna osem, Resni.ca šest in Demokrati pet. Med uslužbenci v poslanskih skupinah prevladujejo posamezniki, ki so zvesti strankarskim barvam. Zaposlitev so dobili številni kandidati za poslance na letošnjih volitvah, člani podmladkov strank, občinski funkcionarji in celo nekateri družinski člani.
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