Zaradi zaprtih črpalk se strankam opravičujejo

Vozniki že nekaj tednov ne morejo točiti goriva na bencinskih servisih na Plavjah (na fotografiji) in v Hrpeljah.

PLAVJE, HRPELJE > Domačini so nas pred dnevi opozorili, da sta že nekaj časa zaprta bencinska servisa Discont Oil na Plavjah in v Hrpeljah, prav tako sta zaprta gostinska lokala, kamor so tudi domačini radi zavili na pivo ali kavo. Na obeh bencinskih servisih so zapečatena tudi vsa točilna mesta, dostop do njih pa preprečujejo trakovi z napisom Finančne uprave. Telefoni na obeh bencinskih črpalkah zvonijo v prazno. O zaprtih bencinskih servisih Discont Oil poročajo tudi s Štajerskega.

Na novinarska vprašanja o tem, kaj se dogaja z bencinskima servisoma, so se včeraj odzvali v podjetju Mombly, ki ima sedež na Plavjah. "Potrjujemo, da sta naša bencinska servisa na Plavjah in v Materiji začasno zaprta zaradi odprtega uradnega postopka Finančne uprave RS (FURS). Kot lastniki in upravljalci lokacij poudarjamo, da z državnimi organi aktivno sodelujemo in si prizadevamo za čim prejšnjo razjasnitev ter odpravo vseh morebitnih neskladij," so nam odgovorili.

Ker uradni postopek še poteka, podrobnosti zaradi varovanja poslovnih interesov in zakonodaje trenutno ne morejo komentirati. "Naš primarni cilj je čim prejšnje ponovno odprtje točilnih mest in gostinskih lokalov ter nemoteno zagotavljanje storitev našim strankam in lokalnemu prebivalstvu. Strankam se iskreno opravičujemo za nastale nevšečnosti," so še dodali.

Na Finančni upravi, kot smo že poročali, na vprašanja, povezana s konkretnimi davčnimi zavezanci, ne morejo odgovoriti zaradi varovanja davčne tajnosti. Na splošno pa so pojasnili, da je prepoved opravljanja dejavnosti in zapečatenje poslovnih prostorov eden strožjih ukrepov Finančne uprave. Uporabijo ga le v primerih, ko je to nujno potrebno zaradi preprečitve kršitev ali odprave nepravilnosti. Praviloma ta ukrep uporabijo pri tistih zavezancih, ki kontinuirano kršijo zakone in druge predpise, ter v primerih, ko noben ukrep, ki ga ima na razpolago Finančna uprava, ni več učinkovit.

Inšpektorji se za tako strog ukrep odločijo tudi zaradi veriženja podjetij oziroma prenašanja dejavnosti na nova podjetja ali ko potrdijo utaje DDV in davka od dohodka pravnih oseb.