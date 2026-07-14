Zasebni zdravniki začudeni nad odločitvijo ustavnega sodišča

LJUBLJANA • Ustavno sodišče je odločilo, da tretja poved drugega odstavka 3. člena zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določa, da koncesionar izvaja dejavnost nepridobitno, tako da presežek prihodkov nad odhodki porabi za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti, in sicer za investicije v prostore in opremo, za stroške usposabljanja in izpopolnjevanja ter za plače zaposlenih ali tekoče stroške poslovanja, ni v neskladju z ustavo.

"Če bo en sam zdravnik zaradi take odločitve zaključil delo kot koncesionar, bo to škoda za javni zdravstveni sistem, koristi zagotovo ne vidimo," je v odzivu za STA zapisala predsednica združenja zasebnih zdravnikov Helena Mole. Dodala je da bodo zasebni zdravniki in zobozdravniki, kot že desetletja prej, vlagali tudi svoja osebna sredstva v ambulante z namenom, da bolnikom zagotovijo kakovostno oskrbo. Koncesionarji pa da bodo še naprej skrbno in učinkovito v isti namen porabljali prejeti denar.

Z odločitvijo sodišča so seznanjeni tudi v Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki pa te določbe niso izpodbijali. V odzivu na odločbo ustavnega sodišča so zapisali, da so koncesionarji pomemben del javne zdravstvene mreže. "Zdravniki in zobozdravniki, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije, skupaj z zaposlenimi v javnih zdravstvenih zavodih zagotavljajo izvajanje javne zdravstvene službe. Z vidika pacientov je bistveno, da sistem omogoča kakovostno, dostopno in neprekinjeno zdravstveno oskrbo ne glede na organizacijsko obliko izvajalca," so dodali. V sindikatu zato menijo, da morajo biti vse sistemske rešitve na področju zdravstva usmerjene predvsem v zagotavljanje stabilnih pogojev za delo vseh izvajalcev javne zdravstvene službe in v izboljšanje dostopnosti zdravstvene oskrbe za paciente, so sporočili za STA.