Zbornica: Notarji lahko overitev posla zavrnejo le ob določenih pogojih

LJUBLJANA > Konkretneje se o manevru prenosa podjetja Progros sicer niso želeli izreči.

Po brezplačnemu prenosu tega insolventnega podjetja ga je njegov novi lastnik Snežič preimenoval v podjetje za rejo živali Klukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem reja kamel. Snežič se je za to odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju sokoordinator in poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja. Lastništvo podjetja bo po Snežičevih besedah lahko Mescu izziv kot kandidatu za ljubljanskega župana.

Mijič je kot lastnik Progrosa svojim delavcem ostal dolžan več 10.000 evrov, Finančni upravi RS pa več kot 30.000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Dolgove ima tudi do kooperantov podjetja.

Kaj določa zakon o notariatu?

Kot so pojasnili v zbornici, razloge in okoliščine, zaradi katerih notar ne sme sestavljati notarskih listin, določa zakon o notariatu.

Skladno z njim denimo ne sme sestavljati listin, iz katerih neposredno izhajajo pravice ali obveznosti zanj, za njegovega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, za bližnje sorodstvo ter v zadevah, v katerih je zakoniti zastopnik kakšnega udeleženca ali njegov pooblaščenec.

Prav tako ne sme opravljati zadev v poslih, ki so po zakonu nedopustni ali o katerih sumi, da jih stranke sklepajo samo navidezno ali zato, da bi se izognile zakonskim obveznostim ali da bi protipravno oškodovale tretjo osebo.

Ne sme pa notar pri prenosu poslovnih deležev družbenikov odkloniti notarske storitve zaradi slabega finančnega stanja družbe, po veljavni sodni praksi pa je dopusten tudi prenos poslovnega deleža v družbi, ki je v stečaju, so poudarili v zbornici.

Pred sestavo notarskega zapisa mora sicer opraviti obsežne preveritve, ki jih določa zakon o gospodarskih družbah. Družbenik ne more postati oseba, ki je bila pravnomočno obsojena na zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, zoper človekovo zdravje ter zoper splošno varnost ljudi in premoženja.

Prav tako ne more lastnik postati nekdo, ki je, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek, na javno objavljenih seznamih nepredlagateljev obračunov; neplačnikov ter zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV zaradi suma zlorabe identifikacije za namene DDV oziroma ugotovitve davčnega organa, da je davčni zavezanec identifikacijo za namene DDV uporabljal tako, da je drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogočal odbitek DDV.

Hkrati je nastop lastništva onemogočen osebi, ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe in je na omenjenih seznamih.

Družbenik tudi ne more biti oseba, ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo oziroma Finančne uprave RS najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma zaposlovanjem na črno ali je bila neposredno z več kot 50 odstotki udeležena v kapitalu d.o.o., ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po insolvenčnem zakonu ali ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo izrečena globa zaradi izplačila premoženja družbenikom, potrebnega za ohranjanje osnovnega kapitala.

"Če notar ugotovi obstoj omejitev za pridobitev statusa družbenika, mora odkloniti sestavo listine," so podčrtali v zbornici in dodali, da preveritve izpolnjevanja pogojev za pridobitev poslovnega deleža opravi tudi sodišče pred vpisom spremembe v register.

Če bi notar spregledal obstoj omejitev pri pridobitelju poslovnega deleža in bi vseeno sestavil notarski zapis, pa predloga za vpis spremembe družbenika tehnično - zaradi vgrajenih kontrol aplikacije - ne bi bilo mogoče vložiti, so pristavili.