Zveza združenj borcev NOB obsoja poskus normalizacije nacistične simbolike

"Javno razkazovanje simbolov SS, uporaba bakel ter govorica, usmerjena proti ljudem zaradi njihovega porekla, niso nedolžne provokacije ali zgolj 'drugačna mnenja'. Gre za nevarne pojave, ki spodbujajo sovraštvo, rasizem, razčlovečenje in zgodovinsko potvarjanje. Družba, ki je doživela grozote nacizma in fašizma, ne sme dovoliti, da se simboli in ideje tistih, ki so povzročili neizmerno trpljenje milijonov ljudi, ponovno pojavljajo v javnem prostoru kot nekaj sprejemljivega," so zapisali v današnji izjavi za javnost.

Evropska demokratična ureditev ter vrednote sodobne Slovenije po navedbah Zveze združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB temeljijo na zgodovinski zmagi nad fašizmom in nacizmom. Zato vsak poskus rehabilitacije nacizma in fašizma pomeni neposreden poseg v zgodovinski spomin ter spodkopavanje temeljnih demokratičnih vrednot. "Svoboda izražanja ne more in ne sme biti opravičilo za širjenje sovraštva, poveličevanje nacizma in fašizma ali spodbujanje diskriminacije," so poudarili.

Od pristojnih državnih organov pričakujejo, da bodo dogodek celovito preučili, ugotovili morebitne kršitve zakonodaje ter ukrepali odločno, strokovno in brez političnih izgovorov. Strpnost do sovraštva po oceni ZZB NOB ni nevtralnost, je popuščanje tistim, ki želijo spodkopavati temelje demokratične skupnosti.

"ZZB NOB Slovenije bo tudi v prihodnje branila vrednote antifašizma, resnico o zgodovini narodnoosvobodilnega boja ter načela človekovega dostojanstva, enakosti in solidarnosti. Proti vsakemu poskusu vračanja sovražnih ideologij v javni prostor se bomo odločno in vztrajno zoperstavljali," so zatrdili.

V torek je v središču Ljubljane potekal "Shod domoljubov", ki se ga je po navedbah policije udeležilo sto ljudi. Nacistično ikonografijo, dvigovanje desnic, homofobne ter žaljive izpade sta v sredo najostreje obsodili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Kritičen je tudi del politike.