11. kolesarski juriš na Trstelj: Najhitrejša Italijan in Brika
Društvo Kul-tu-ra iz Renč je v domačem kraju danes izpeljalo že 11. kolesarski juriš na 643 metrov visok hrib Trstelj. Klanec sta najhitreje prevozila Italijan Elia Carta in članica KD Brda Teja Gulič.
RENČE • Na startu pred Goriškimi opekarnami v Renčah se je danes kljub obilici drugega dogajanja, dopustom, vročini in zahtevnosti vzpona zbralo 38 kolesarjev iz 16 klubov Slovenije in Italije - v glavnem znancev iz slovenskega pokala za rekreativce in veterane. Z 9.700 m dolgim klancem na Trstelj, med katerim je bilo treba premagati 514 metrov višinske razlike, je najhitreje - v 20 minutah in 10 sekundah - opravil član italijanskega kluba Cottur Elia Carta. Srebro si je priboril kolesar Izvira Vipava Žiga Grošelj (20,27), bron pa je osvojil tekmovalec šempetrskega Pantala Aljaž Trenta (20,32).
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