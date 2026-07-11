11. kolesarski juriš na Trstelj: Najhitrejša Italijan in Brika

V klanec na Trstelj se je pognalo 38 kolesarjev.

RENČE • Na startu pred Goriškimi opekarnami v Renčah se je danes kljub obilici drugega dogajanja, dopustom, vročini in zahtevnosti vzpona zbralo 38 kolesarjev iz 16 klubov Slovenije in Italije - v glavnem znancev iz slovenskega pokala za rekreativce in veterane. Z 9.700 m dolgim klancem na Trstelj, med katerim je bilo treba premagati 514 metrov višinske razlike, je najhitreje - v 20 minutah in 10 sekundah - opravil član italijanskega kluba Cottur Elia Carta. Srebro si je priboril kolesar Izvira Vipava Žiga Grošelj (20,27), bron pa je osvojil tekmovalec šempetrskega Pantala Aljaž Trenta (20,32).