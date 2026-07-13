Ajdovsko zlato med otroci in članicami

Po tem, ko so omagali primorski organizatorji tekem slovenskega pokala v spustu z gorskimi kolesi v Avčah (brez žičnice za vzpon kolesarjev pač ne gre več), na Javorniku (zaprtje smučišča s sedežnico) in v Cerknem (ni več dovoljenja lastnikov zemljišč), je v zadnjih enajstih letih Turistični center Soriška planina nad Podbrdom s svojo tako smučarjem kot kolesarjem prilagojeno sedežnico edino (skoraj) primorsko prizorišče tovrstnih dirk - sicer v glavnem na Gorenjskih tleh v občini Železniki, a s startom na 1549 metrov visokem Lajnarju na Rapalski meji nad Podbrdom - že v občini Tolmin.

Ajdovka Maša Komel je med članicami korak pred konkurenco. Foto: Igor Mušič Foto: Igor Mušič

Tokrat se je v idealnem vremenu po 1650 metrov dolgi progi z 280 metri višinske razlike navzdol pognalo 110 tekmovalcev iz 14 klubov Slovenije, Italije, Hrvaške in Slovaške. Hitra proga s pestro mešanico kamenja, zemlje, trave, peska, korenin ter preskakovanja suhih strug je že v kvalifikacijah terjala devet odstopov, v finalu pa še sedem. Dva nesrečnika sta morala - kljub zaščitni opremi - zaradi posledic padcev - s helikopterjem v bolnišnico, a se je kasneje izkazalo, da njune poškodbe niso bile nevarne.

Najboljši veterani, od leve srebrni Ajdovec Primož Gerželj, zmagovalec Robi Pahovec in bronasti Rok Grilc. Foto: Igor Mušič Foto: Igor Mušič

Na koncu so največ odličij - po tri - osvojili Rajd, Golovec (oba Ljubljana) in Grabit iz Maribora. V teh okoljih so tradicija,denar in veliki kolesarski parki. Absolutno najhitrejši je bil sinoči gorenjski blisk Maks Struna (Završnica), ki je skozi cilj pri parkirišču smučišča Soriška planina cilj pridrvel v dveh minutah in 34 sekundah (2:34,88) - krepko hitreje kot lani, ko je na Soriški planini - sicer v težjih vremenskih razmerah - tudi zmagal (2:48,00). Srebro je osvojil član Golovca Jakob Lorber (2:35,30), bron pa njegov klubski kolega Matej Osolin (2:37,24). Več si je od dirke obetal zmagovalec izpred dveh let, kolesar ajdovskega Črnega trna Miha Jerkič, ki je tokrat postavil peti čas dneva (2:38,37). V tolažbo mu je ostalo, da so organizatorji - ŠD Omikron plus iz Železnikov in Kolesarska zveza Slovenije - nagradili ravno prvih pet absolutno najhitrejših in je tako vendarle - skupaj tudi s četrtim Maksom Žveglo (Grabit, 2:37, 39) stopil na oder za najboljše.

Tim Orel (Kamplc) je bil daleč najhitrejši v kategoriji U-13. Foto: Igor Mušič Foto: Igor Mušič

Rezultati Ostali najboljši primorski izidi, mladinci - 1. Max Žvegla (Grabit) 2:37,39 ... 9. Erik Kleindienst (Boshk Koper) 3:09,25; kadeti - 1. Nik Brumen (Savage Squad Maribor) 2:41,47 ... 10. Domen Božič (Črn trn Ajdovščina) 3:00,84; starejši dečki - 1. Gal Novak (Rajd Ljubljana) 2:51,88 ... 7. Gabriel Jerman (Boshk) 3:11,00.

Svoj nastop je komentiral takole: "Nisem imel nobene kritične situacije, sem pa v zgornjem delu proge po malem povsod izgubljal čas zaradi drobnih tehničnih napak in me niti dober sprint v zadnjem delu ni rešil. Važno je, da sem ostal blizu najboljšim. Do konca sezone sta še dve pokalni dirki in državno prvenstvo. Zmaga v skupnem seštevku pokala je še dosegljiva, napad na vrh v državnem prvenstvu pa je tudi poseben cilj."

Tim Orel (Kamplc) je bil daleč najhitrejši v kategoriji U-13. Foto: Igor Mušič Foto: Igor Mušič

Miha bo septembra nastopil še na dirki evropskega pokala v Mariboru. Visokih ambicij na mednarodnem prizorišču nima, ker za redno angažiranje na tujem ni ne časa, ne denarja. Prednost ima šolanje. Več si je od Soriške planine obetal tudi nekdanji državni prvak, član DEŠ Fleša iz Šempetra, Tilen Leban, a je tokrat končal dve mesti za Jerkičem.

Proga je bila zaradi različnih vrst podlage zahtevna. Foto: Igor Mušič Foto: Igor Mušič

V podobnem položaju kot Miha je v ženski konkurenci članica ajdovskega Črnega trna Maša Komel - sicer že lani prva dama slovenskega spusta in letos prepričljivo vodilna v slovenskem pokalu. Tokrat je za zmago postavila čas 3:04,50. Prvo zasledovalko, Mariborčanko Evo Podvornik (Grabit) je prehitela za pet sekund. Čeprav je v Sloveniji razred zase, ne razmišlja o tem, da bi se s spustom ukvarjala na profesionalen način in na mednarodni ravni: " Trenutno je zame na prvem mestu študij ekonomije v Mariboru, kjer pa imamo tudi dober kolesarski park. Tekmovanje v spustu je le konjiček za užitek, prijetna rekreacija, ki je še toliko bolj privlačna, ker zmagujem, čeprav so ostala dekleta vse hitrejša. Moji cilji ostajajo povezani le z državnim prvenstvom in slovenskim pokalom in kakšno mednarodno tekmo doma ali tik za mejo."

Tako je Maša Komel zmagovito opravila zadnji skok pred ciljem. Foto: Igor Mušič Foto: Igor Mušič

V Ajdovščini imajo sicer v Kamplcu dober podmladek. V kategoriji do 13 let je Tim Orel je do zlata pripeljal izjemno. Na progi je prehitel kar tri tekmovalce, ki so startali pred njim in postavil čas 4:08,34. Primorsko bero odličij je sicer na Soriški planini s srebrnim med veterani zaokrožil Ajdovec Primož Gerželj (3:16,11). Zmagal je Robi Pahovec izi Šentjurja (3:02,11).

Tako so se kolesarji peljali na vrh proge, na Lajnar in na Rapalsko mejo. Foto: Igor Mušič Foto: Igor Mušič

Sezona gorsko kolesarskega spusta v Sloveniji se bo nadaljevala 26. julija z državnim prvenstvom v Kranjski Gori.