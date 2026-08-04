Aljaž Menič: Ameriške sanje lahko počakajo

Aljaž Menič (z žogo) se je tudi v finalu evropskega prvenstva do 20 let proti Srbiji izkazal z raznovrstno predstavo.

BORJANA • Precej se je zgodilo v (košarkarskem) življenju Aljaža Meniča v letu dni. Od svetovnega do evropskega prvenstva. Od medalje do medalje. Od brona do zlata. Od druge do prve lige. Navsezadnje je moral prestati zrelostni izpit tudi s šolsko maturo. Prej in potem pa je bila v središču pozornosti žoga. Poldrugi mesec reprezentančnih priprav je kronal z evropskim naslovom. Proslavili so ga, kot se spodobi. Tudi v Borjani, kjer se je vse začelo in kamor se 19-letnik vedno rad vrača. V Breginjskem kotu so mu v soboto pripravili prisrčen sprejem, kljub 210 centimetrom pa se pri Meniču od višine ne zvrti.