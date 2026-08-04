Aljaž Menič: Ameriške sanje lahko počakajo
Aljaž Menič preživlja še eno nadvse pestro poletje, ki je in bo pretežno košarkarsko obarvano. Verjetno ne bi imel nič proti, če bi bilo tako tudi v prihodnje, potem ko je pred dobrim tednom dni s slovensko izbrano vrsto osvojil zlato medaljo na evropskem prvenstvu do 20 let v ljubljanskih Stožicah. Po krajših počitnicah v domači Borjani in morskem oddihu v Dalmaciji pa se bo že kmalu pridružil pripravam Novogoričanov za prvo ligo.
BORJANA • Precej se je zgodilo v (košarkarskem) življenju Aljaža Meniča v letu dni. Od svetovnega do evropskega prvenstva. Od medalje do medalje. Od brona do zlata. Od druge do prve lige. Navsezadnje je moral prestati zrelostni izpit tudi s šolsko maturo. Prej in potem pa je bila v središču pozornosti žoga. Poldrugi mesec reprezentančnih priprav je kronal z evropskim naslovom. Proslavili so ga, kot se spodobi. Tudi v Borjani, kjer se je vse začelo in kamor se 19-letnik vedno rad vrača. V Breginjskem kotu so mu v soboto pripravili prisrčen sprejem, kljub 210 centimetrom pa se pri Meniču od višine ne zvrti.
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.