Američani drugi finalisti lige narodov, Slovenci za bron z Japonci

NINGBO > V izenačenem drugem polfinalnem obračunu so Američani sredi prvega niza izničili japonsko prednost in v končnici zaigrali precej bolje za vodstvo z 1:0. V drugem so vseskozi vodili azijski odbojkarji, čeprav so jim Američani vse do konca dihali za ovratnik, a tokrat preobrata niso zmogli. Tudi tretji niz je bil povsem izenačen, Japonci pa so bolje odigrali končnico in povedli z 2:1 v nizih.

V četrtem so znova na plin pritisnili odbojkarji ZDA, imeli praktično skozi celoten niz nadzor nad igro in prednost zadržali vse do konca. V izenačenem petem nizu so bili Američani dolgo časa za malenkost spredaj, Japonci so vmes za trenutek povedli pri 12:11, a so Američani poskrbeli za nov preobrat in storili dovolj, da so ujeli vstopnico za finale.

Američani so Japoncem zadali sploh prvi poraz v letošnji sezoni lige narodov in se bodo za končno slavje v svojem četrtem finalu po porazih v letih 2019, 2022 in 2023 v nedeljo merili s Poljaki, ki so jih premagali prav v finalu pred tremi leti. Poljaki, najboljša reprezentanca na svetovni lestvici, so tudi branilci naslova, po letih 2023 in 2025 pa bodo lovili rekorden tretji naslov v ligi, s katerim bi pobegnili dvakratnim prvakom Francozom in Rusom.

Japonci, ki so doslej v finalu lige narodov igrali pred dvema letoma, ko so izgubili s Francozi, se bodo za bronasto odličje merili s slovensko izbrano vrsto. Varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Soli so bili danes v polfinalu brez pravih možnosti proti kakovostni poljski ekipi.

Slovenski odbojkarji bodo v nedeljo še četrtič v šestih sezonah igrali za bron in bodo lovili prvo medaljo v tem tekmovanju. Doslej so že trikrat igrali tekmo za tretje mesto, a v letih 2021, 2024 in 2025 ostali praznih rok.

Dvoboj Slovenije in Japonske se bo v nedeljo začel ob 9.40 po slovenskem času, finale med Poljsko in ZDA bo ob 13.30.