Američani prek BiH v osmino finala nogometnega SP

Ameriška nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, potem ko je v šestnajstini finala v San Franciscu z 2:0 (1:0) premagala Bosno in Hercegovino.

SAN FRANCISCO > Ameriška reprezentanca, tretja na sploh prvem SP 1930, si je pred 68.827 gledalci zagotovila nov nastop v osmini finala, kjer je igrala tudi že na prejšnjem SP v Katarju. Leta 2002 je igrala celo v četrtfinalu mundiala, za to pa bo morala 7. julija v Seattlu ugnati še Belgijo, ki je pred tem po podaljšku s 3:2 izločila Senegal.

ZDA, ki jih vodi Mauricio Pochettino, so prvo stopničko izločilnih bojev na tem turnirju preskočile zasluženo. V večji meri, predvsem do izključitve Folarina Baloguna v 64. minuti, so bile boljši tekmec.

Prav Balogun je sicer poskrbel za vodilni zadetek v 45. minuti, potem ko je prišel do strela v kazenskem prostoru, tik pred koncem prvega polčasa je zadel še prečko tekmečevih vrat, v 31. pa je ostal brez še enega zadetka zaradi nedovoljenega položaja. Zaradi istega razloga je v 79. minuti brez gola ostal tudi Christian Pulišić.

Zmago domače vrste je v 82. minuti potrdil Malik Tillman, ki je izkoristil prosti strel z roba kazenskega prostora malce z leve strani.

Takrat je BiH, ki je od 50. minute igrala brez poškodovanega Edina Džeka, že imela igralca več na zelenici po prekršku Baloguna nad Tarikom Muharemovićem, a si kakšne prav resne priložnosti ni priigrala. Šele v osmi in deveti minuti sodniškega dodatka drugega polčasa je dvakrat z razdalje poskusil Ermin Mahmić, a obakrat žogo poslal mimo vratnice.

ZDA bodo v osmini finala igrale proti Belgiji, ki je pred tem po podaljšku s 3:2 izločila Senegal. Ta je vodil do 86. minute z 2:0 po golih Habiba Diarraja in Ismaile Sarrja, nato pa sta v 86. in 89. minuti za izenačenje poskrbela Romelu Lukaku in Youri Tielemans, slednji je nato v 125. minuti zadel še za zmago z bele pike.

Na SP je sicer znanih pet od osmih parov osmine finala, ob ZDA - Belgija še Kanada - Maroko, Paragvaj - Francija, Brazilija - Norveška in Mehika - Anglija.

Danes ob 21. uri bosta v 1/16 finala v Los Angelesu igrali še Španija in Avstrija, v noči na petek pa ob 1.00 v Torontu Portugalska in Hrvaška, ob 5.00 pa v Vancouvru Švica in Alžirija.