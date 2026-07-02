STA

Američani prek BiH v osmino finala nogometnega SP

Šport
2. 07. 2026, 7:27 , posodobljeno: 2. 07. 2026, 11:54

Ameriška nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, potem ko je v šestnajstini finala v San Franciscu z 2:0 (1:0) premagala Bosno in Hercegovino.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 1: Tim Ream (13) of USA in action against Edin Dzeko (11) of team Bosnia Herzegovina during the 2026 FIFA World Cup Round 32 match between USA vs Bosnia and Herzegovina at the San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium) in Santa Clara, California, United States on July 1, 2026. Tayfun Coskun/Anadolu/ABACAPRESS.COM,Image: 1113882340, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no, Credit line: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ameriška nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, potem ko je v šestnajstini finala v San Franciscu z 2:0 (1:0) premagala Bosno in Hercegovino.

Foto: Profimedia

SAN FRANCISCO > Ameriška reprezentanca, tretja na sploh prvem SP 1930, si je pred 68.827 gledalci zagotovila nov nastop v osmini finala, kjer je igrala tudi že na prejšnjem SP v Katarju. Leta 2002 je igrala celo v četrtfinalu mundiala, za to pa bo morala 7. julija v Seattlu ugnati še Belgijo, ki je pred tem po podaljšku s 3:2 izločila Senegal.

ZDA, ki jih vodi Mauricio Pochettino, so prvo stopničko izločilnih bojev na tem turnirju preskočile zasluženo. V večji meri, predvsem do izključitve Folarina Baloguna v 64. minuti, so bile boljši tekmec.

Prav Balogun je sicer poskrbel za vodilni zadetek v 45. minuti, potem ko je prišel do strela v kazenskem prostoru, tik pred koncem prvega polčasa je zadel še prečko tekmečevih vrat, v 31. pa je ostal brez še enega zadetka zaradi nedovoljenega položaja. Zaradi istega razloga je v 79. minuti brez gola ostal tudi Christian Pulišić.

Zmago domače vrste je v 82. minuti potrdil Malik Tillman, ki je izkoristil prosti strel z roba kazenskega prostora malce z leve strani.

Takrat je BiH, ki je od 50. minute igrala brez poškodovanega Edina Džeka, že imela igralca več na zelenici po prekršku Baloguna nad Tarikom Muharemovićem, a si kakšne prav resne priložnosti ni priigrala. Šele v osmi in deveti minuti sodniškega dodatka drugega polčasa je dvakrat z razdalje poskusil Ermin Mahmić, a obakrat žogo poslal mimo vratnice.

ZDA bodo v osmini finala igrale proti Belgiji, ki je pred tem po podaljšku s 3:2 izločila Senegal. Ta je vodil do 86. minute z 2:0 po golih Habiba Diarraja in Ismaile Sarrja, nato pa sta v 86. in 89. minuti za izenačenje poskrbela Romelu Lukaku in Youri Tielemans, slednji je nato v 125. minuti zadel še za zmago z bele pike.

Na SP je sicer znanih pet od osmih parov osmine finala, ob ZDA - Belgija še Kanada - Maroko, Paragvaj - Francija, Brazilija - Norveška in Mehika - Anglija.

Danes ob 21. uri bosta v 1/16 finala v Los Angelesu igrali še Španija in Avstrija, v noči na petek pa ob 1.00 v Torontu Portugalska in Hrvaška, ob 5.00 pa v Vancouvru Švica in Alžirija.

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