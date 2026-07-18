Andraž Velkavrh s kontinentalno lovoriko

LOS ANGELES • Zgodovino kalifornijskega rokometa je pomagal pisati tudi Koprčan Andraž Velkavrh, ki je pred dvema letoma že sklenil poklicno igralsko kariero, nedavni ponudbi iz kraja prihodnjih olimpijskih iger pa se vendarle ni mogel upreti. Klub je v namreč zadnjem letu postal pravi magnet za nekdanje evropske rokometne zvezdnike predvsem zaradi ambicioznega načrta njegovega lastnika, znanega ameriškega podjetnika in nekdanjega športnika Lewisa Howesa. Howes je klub prevzel septembra 2025 z vizijo, da s kakovostnim moštvom popularizira rokomet v ZDA vsaj do olimpijskega turnirja čez dve leti.

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