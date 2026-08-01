Andreja Klepač v Washingtonu klecnila na zadnji stopnici
Šport
1. 08. 2026, 20:30 , posodobljeno: 1. 08. 2026, 20:30
Slovenka Andreja Klepač in njena japonska teniška partnerica Makoto Ninomiya sta v velikem finalu turnirja WTA 500 v Washingtonu morali priznati premoč Kanadčanki Erin Routliffe in Indonezijki Aldili Sutjiadi, ki sta po uri in 12 minutah zmagali s 6:4 in 6:1.
WASHINGTON > Že 40-letna Koprčanka se je v ameriški prestolnici prvič po turnirju v Charlestonu 2022 uvrstila v finale turnirja serije WTA 500. Takrat je turnir s Poljakinjo Magdo Linette tudi osvojila.
Klepač in osem let mlajša teniška igralka iz dežele vzhajajočega sonca sta v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 1,4 milijona evrov ugnali Indonezijko Janice Tjen in Kitajko Shuai Zhang.
V uvodnem krogu jima nista bili kos Američanki Carolyn Ansari in Lea Ma, v četrtfinalu pa sta premagali še Italijanko Saro Errani in Američanko Nicole Melichar-Martinez, sicer prvi nosilki turnirja v Washingtonu.
V posamični konkurenci sta polfinalna para Jessica Pegula (ZDA) - Dijana Šnajder (Rusija) ter Naomi Osaka (Japonska) - Alexandra Eala (Filipini).
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