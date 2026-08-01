Andreja Klepač v Washingtonu klecnila na zadnji stopnici

WASHINGTON > Že 40-letna Koprčanka se je v ameriški prestolnici prvič po turnirju v Charlestonu 2022 uvrstila v finale turnirja serije WTA 500. Takrat je turnir s Poljakinjo Magdo Linette tudi osvojila.

Klepač in osem let mlajša teniška igralka iz dežele vzhajajočega sonca sta v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 1,4 milijona evrov ugnali Indonezijko Janice Tjen in Kitajko Shuai Zhang.

V uvodnem krogu jima nista bili kos Američanki Carolyn Ansari in Lea Ma, v četrtfinalu pa sta premagali še Italijanko Saro Errani in Američanko Nicole Melichar-Martinez, sicer prvi nosilki turnirja v Washingtonu.

V posamični konkurenci sta polfinalna para Jessica Pegula (ZDA) - Dijana Šnajder (Rusija) ter Naomi Osaka (Japonska) - Alexandra Eala (Filipini).