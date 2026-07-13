Argentinski način igre prinaša veliko drame in nepozabnih zgodb

“Argentina je reprezentanca, ki očitno ne zna zmagovati, ne da bi pri tem trpela cela država. Tekma je bila slaba. Ko je že vse kazalo na izvajanje enajstmetrovk, so v ospredje stopili ključni igralci. V sredo sledi Anglija,” je zapisal argentinski časnik Pagina/12, medtem ko so pri Clarinu dodali: “Argentina je po velikem trpljenju premagala Švico. Ko se je zdelo, da bodo odločale enajstmetrovke, sta udarila Julian Alvarez in Lautaro Martinez.”

“Glavno vlogo na četrtfinalni tekmi med Argentino in Švico je odigral Var. Pri izidu 1:1 je sodnik Joao Pinheiro po ogledu posnetka razveljavil rumeni karton Leandru Paredesu in zaradi simuliranja izključil Breela Embola,” je kot ključni moment na dvoboju omenil časnik Diario Popular, La Capital pa je četrtfinalno zmago pospremil z naslednjimi besedami: “Argentina je v Kansas Cityju vnovič nepopisno trpela, a si v podaljških le zagotovila polfinalni obračun proti Angliji.”

V deželi sira in čokolade so bili razočarani z razpletom dvoboja v Kansas Cityju. “Alvarez je v podaljšku strl švicarska srca. Neverjetno! Kar 124 minut, več kot polovico tekme celo z igralcem manj, se je švicarska reprezentanca enakovredno kosala z Argentino. Nato pa je Alvarez z mojstrovino za 2:1 razblinil sanje o prvem švicarskem polfinalu na svetovnem prvenstvu,” je poročal švicarski Blick.

Argentina je ohranila sanje Lionela Messija o novem naslovu svetovnega prvaka. Foto: Xinhua/sta Foto: Xinhua/sta

“Švica je po junaškem boju in z igralcem manj izgubila četrtfinalni obračun proti Argentini. Breel Embolo je z izključitvijo svoji reprezentanci naredil medvedjo uslugo,” je zapisal časnik Neue Zürcher Zeitung, medtem ko je Tages-Anzeiger dodal: “Švicarji so imeli veliko priložnost, da bi izjemen turnir naredili še večji. Vseskozi se bodo spraševali, kaj bi se lahko zgodilo, če ne bi bil izključen Breel Embola. Ko bodo čustva nekoliko popustila, bodo spoznali, kako velik dosežek jim je uspel v Severni Ameriki.”

Angleški mediji pred sredinim polfinalnim obračunom v Atlanti že počasi dvigajo temperaturo. “Argentina je z dvanajstimi igralci premagala desetčlansko Švico, hkrati pa ohranila sanje Lionela Messija o novem naslovu svetovnega prvaka. Takega mnenja so bili med in po tekmi zagovorniki teorij zarote po izključitvi Breela Embola zaradi simuliranja po posredovanju Var,” je zapisal tabloidni časnik The Sun. “Argentina ostaja v igri. Od svetovnega prvenstva v Katarju leta 2022 je na mundialih neporažena že dvanajst tekem, sanje o tem, da bi kot prva po Braziliji leta 1962 ubranila naslov svetovnega prvaka, pa ostajajo žive. Tudi tekma v Kansas Cityju je potrdila, da argentinski način igre prinaša veliko drame in nepozabnih zgodb, hkrati pa razkriva tudi določene slabosti,” je dodal The Guardian.

Na Pirenejskem polotoku so bili slikoviti po novi nogometni drami v režiji nogometašev iz Južne Amerike. “Argentina ima devet življenj, Var, ki ji vedno priskoči na pomoč, legendo po imenu Messi in zdaj še pajka, kot kličejo Juliana Alvareza. Njegov spektakularni zadetek je branilce naslova rešil izvajanja enajstmetrovk in jih popeljal v polfinale proti Angliji. Tekma je ponudila vse, polemike, napetost in odločitev po podaljških,” je bil dramatičen španski As.

V tem niso zaostajali niti na Apeninskem polotoku, časnik Corriere dello Sport je v zvezi s tem zapisal: “Argentina: tek, trpljenje in solze. Julian Alvarez in Lautaro Martinez sta po 120 minutah Messiju zagotovila polfinale.”

Osrednji francoski športni časnik L'Equipe pa je dodal: “Argentina je bila vnovič na robu prepada, a je še vedno v igri. Ni si izbrala najlažje poti, a nadaljuje svoj pohod, njene sanje o ubranitvi naslova pa ostajajo žive.”

Norvežani ponosni na doseženo

“Je bilo lepo? Ne. Je bilo prijetno? Tudi ne. Ali je to sploh pomembno? Prav nič. Angleška reprezentanca je znova pokazala neomajen borbeni duh in na tem prvenstvu dosegla še en velik uspeh,” je po četrtfinalnem zmagoslavju zapisal rumeno obarvani Daily Mail, konkurenčni The Sun pa je dodal: “Jude Bellingham je znova junak. Po obračunu osmine finala proti Mehiki je že na drugi zaporedni tekmi dosegel dva izjemna gola in tri leve popeljal v polfinale svetovnega prvenstva. Ko se je že zdelo, da so se angleške sanje končale, se je nadaljevala njihova pot proti slavi.”

“Anglija je morala trdo garati. V določenih trenutkih je imela tudi kanček sreče, vendar ni nikoli obupala. Na koncu je odločil njen širok igralski kader. Veselje je veliko, a ne pretirano, saj so bili po izjemno naporni bitki vsi nogometaši dodobra izčrpani,” je po veliki zmagi zapisal časnik The Guardian.

Britanski junak Jude Bellingham je na zadnjih dveh tekmah s po dvema zadetkoma reševal tri leve. Foto: Xinhua/sta Foto: Xinhua/sta

Osrednji francoski športni časnik L'Equipe ni skoparil na račun junaka angleške zmage. “Bellingham je rešil kraljestvo. Trije levi so trepetali in trpeli, na koncu pa vendarle slavili ter se izvili iz težkega položaja,” je po četrtfinalnem obračunu na Floridi zapisal L'Equipe.

Španski mediji od leta 2023 zelo podrobno spremljajo nogometne sposobnosti 23-letnega Bellinghama, ki je tega leta iz nemške Borussie Dortmund prestopil v Real iz Madrida. “Britanska kraljeva mornarica potopila vikinško ladjevje,” je zapisala Marca, medtem ko je As dodal: “Niti Haaland ni mogel ustaviti Bellinghama, ki vse odločneje meri proti zlati žogi.”

Norveški mediji obžalujejo izpad svojih nogometašev, a hkrati poudarjajo, da z visoko dvignjenimi glavami zapuščajo svoje prvo svetovno prvenstvo po dolgih 28 letih. Pred letošnjim turnirjem v ZDA, Mehiki in Kanadi so Skandinavci nazadnje na mundialu igrali v Franciji 1998, ko so po porazu proti Italiji izpadli v osmini finala.

“Hvala za nogometni praznik! Norveške sanje na svetovnem prvenstvu so se končale po pravi drami. Četrtfinalno tekmo proti Angliji v Miamiju je zaznamovalo več spornih sodniških odločitev, dvoboj pa se je razvil v napet nogometni triler,” je zapisal časnik Verdens Gang, medtem ko je Aftenposten dodal: “Zdajšnji nogometni rod bo ostal v spominu številnih generacij. Bolečina je neizmerna, toda to svetovno prvenstvo je bilo vse prej kot običajno. Hvala vam za vse čudovite trenutke.”