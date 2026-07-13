Austin Reaves ostaja pri Los Angeles Lakers

"Austinova želja po napredku, tekmovalnost in predanost so ga naredile za enega ključnih članov našega kluba," je po podaljšanju pogodbe za klubsko spletno stran dejal generalni direktor kalifornijske zasedbe Rob Pelinka.

"Od prvega dne pooseblja delovno etiko in nesebičnost, ki sta temelj naše klubske kulture. Veseli smo, da bomo z njim še naprej gradili moštvo in skupaj lovili šampionski prstan," je še dodal prvi operativec pri Los Angeles Lakers.

Osemindvajsetletni Reaves se je že v drugi polovici junija dogovoril za novo štiriletno pogodbo v vrednosti 185 milijonov dolarjev oziroma 162,3 milijona evrov, kar je najdonosnejša pogodba za igralce, ki niso bili izbrani na naboru lige NBA.

V minuli sezoni je odigral 51 tekem, na 45 je začel v prvi peterki, ob tem pa v povprečju dosegal 23,3 točke, 4,7 skoka, 5,5 asistence in 1,1 ukradene žoge v 34,5 minute na tekmo.

S povprečjem 23,3 točke je dosegel najboljši strelski izkupiček med vsemi "neizbranimi" igralci po sezoni 1985/86, ko je Moses Malone v povprečju dosegal 23,8 točke. V zgodovini Lakers je bil med temi uspešnejši le legendarni George Mikan, ki je v sezoni 1951/52 prav tako v povprečju dosegal 23,8 točke.

Košarkar iz Arkansasa je strelsko povprečje izboljšal v vsaki od svojih petih sezon v ligi NBA. V svoji krstni sezoni 2021/22 je imel povprečje 7,3 točke, v minuli sezoni pa že 23,3 točke na tekmo.

Reaves je skupaj z Dončićem minulo sezono tvoril najučinkovitejši dvojec v ligi NBA. Dončić je v povprečju dosegal 33,5 točke, skupaj sta tekmecem nasula kar 56,8 točke na tekmo.

Ob tem je Reaves postal šele drugi neizbrani igralec v zgodovini jezernikov, ki je vseh svojih prvih 5000 točk v ligi NBA dosegel izključno v dresu kalifornijskega velikana. Na večni klubski lestvici po številu zadetih metov za tri točke se je s 611 trojkami povzpel na peto mesto.

Odlična sezona se je odražala tudi v organizaciji igre, saj je tretje leto zaporedoma v povprečju presegel mejo petih podaj na tekmo.

Na vseh 51 nastopih je dosegel dvomestno število točk, najbolj pa je zablestel 26. oktobra v Sacramentu, kjer je kraljem nasul 51 točk. S tem je postal šele 12. igralec v zgodovini kluba, ki je na eni tekmi presegel mejo 50 točk.

Le tri dni pozneje je proti Minnesoti izenačil osebni rekord s 16 podajami, tekmo pa odločil z metom ob zvoku sirene. To je bil njegov tretji zmagoviti koš v karieri v zadnjih dveh sekundah srečanja.

V rednem delu je Reaves za Lakers zbral 331 nastopov, od tega 216 v začetni peterki. V povprečju dosega 15,8 točke, 3,9 skoka in 4,5 podaje ob 48,3-odstotnem metu iz igre, 36,8-odstotni uspešnosti za tri točke in 86,5-odstotnem metu s črte prostih metov.

V končnici je za Lakers odigral še 32 tekem. Na 31 tekmah je začel v prvi peterki, v povprečju pa je dosegal 17,3 točke, 4,4 skoka in 4,5 asistence.

Sedemnajstkratni prvaki lige NBA so po koncu minule sezone pošteno prevetrili svoje vrste.

Klub so zapustili LeBron James, Rui Hachimura, Deandre Ayton, Marcus Smart, Jaxson Hayes in Luke Kennard, v mesto angelov pa so prišli Walker Kessler, Kevon Looney, Quentin Grimes, Collin Sexton, Jaden Hardy in Sandro Mamukelašvili.