Balinanje: Krogle so metali tudi vrhunski igralci
Balinarski klub Cesta je v tej vasi pri Ajdovščini pripravil že 16. mednarodni 24 - urni balinarski maraton. V močni konkurenci sponzorskih ekip, za katere so igrali tudi reprezentanti, so domačini med 16 ekipami zasedli deveto mesto.
Državni drugoligaš, Balinarski klub Cesta je tudi letos - ob pomoči osmih pokroviteljev, ki so poskrbeli za denarne in praktične nagrade - na pokritem balinišču ob vaškem domu, ki je nudil nastopajočim primerne prostore za prehrano, higieno in počitek, priredil 24-urni mednarodni balinarski maraton z udeležbo 16 ekip iz Slovenije in Hrvaške. Sodelujoče zasedbe so se najprej pomerile v štirih predtekmovalnih skupinah nato pa - od četrtfinala naprej- še v izločilnih bojih.
Vrh so krojile sponzorske ekipe, sestavljene delno tudi iz prvoligaških igralcev in reprezentantov. Spodnji del lestvice so (delno) zasedali državni drugoligaši, med katerimi pa se je z visokim šestim mestom izkazal Nanos. Končni zmagovalec je moštvo Kou ti jst, ki je v finalu z 11:8 ugnalo ekipo Sirena Janc team. Bron je osvojilo hrvaško moštvo Fiumani, ki bilo s 15:6 boljše od Za las teama.
Gledalci so lahko videli na delu tudi nekatere mednarodno priznane primorske balinarje - reprezentante in nosilce odličij z velikim tekmovanj. Med moškimi sta izstopala nekdanji svetovni prvak v hitrostnem in štafetnem zbijanju Anže Petrič, drugi na svetovnih igrah neolimpijskih športov Gašper Povh in srebrni SP v hitrostnem zbijanju Martin Zdauc. Najbolj znani v ženski konkurenci sta bili aktualna svetovna prvakinja v igri dvojic Eneja Ozbič Primc in dvakrat srebrna v hitrostnem zbijanju Nina Volčina.
Naslednje balinarsko tekmovanje na Primorskem bo Postojna open. Tam se bodo od 24. do 26. julija merile domače in tuje ekipe mladinskih in članskih dvojic.