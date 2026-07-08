Balinanje: Krogle so metali tudi vrhunski igralci

Državni drugoligaš, Balinarski klub Cesta je tudi letos - ob pomoči osmih pokroviteljev, ki so poskrbeli za denarne in praktične nagrade - na pokritem balinišču ob vaškem domu, ki je nudil nastopajočim primerne prostore za prehrano, higieno in počitek, priredil 24-urni mednarodni balinarski maraton z udeležbo 16 ekip iz Slovenije in Hrvaške. Sodelujoče zasedbe so se najprej pomerile v štirih predtekmovalnih skupinah nato pa - od četrtfinala naprej- še v izločilnih bojih.

Na maratonu je 16 ekip igralo 24 ur Foto: Igor Mušič Foto: Igor Mušič

Vrh so krojile sponzorske ekipe, sestavljene delno tudi iz prvoligaških igralcev in reprezentantov. Spodnji del lestvice so (delno) zasedali državni drugoligaši, med katerimi pa se je z visokim šestim mestom izkazal Nanos. Končni zmagovalec je moštvo Kou ti jst, ki je v finalu z 11:8 ugnalo ekipo Sirena Janc team. Bron je osvojilo hrvaško moštvo Fiumani, ki bilo s 15:6 boljše od Za las teama.

Vrstni red Vrstni red ostalih ekip - 5. Stella fellas, 6. Nanos, 7. Frigo transport, 8. Kosci, 9. Cesta, 10. Glaž K, 11. Razmetači, 12. Rešta, 13. Wozlen, 14. Vrhpolje, 15. Devet fac, 16. Na hitro.

Gledalci so lahko videli na delu tudi nekatere mednarodno priznane primorske balinarje - reprezentante in nosilce odličij z velikim tekmovanj. Med moškimi sta izstopala nekdanji svetovni prvak v hitrostnem in štafetnem zbijanju Anže Petrič, drugi na svetovnih igrah neolimpijskih športov Gašper Povh in srebrni SP v hitrostnem zbijanju Martin Zdauc. Najbolj znani v ženski konkurenci sta bili aktualna svetovna prvakinja v igri dvojic Eneja Ozbič Primc in dvakrat srebrna v hitrostnem zbijanju Nina Volčina.

Naslednje balinarsko tekmovanje na Primorskem bo Postojna open. Tam se bodo od 24. do 26. julija merile domače in tuje ekipe mladinskih in članskih dvojic.