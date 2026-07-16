Bo Fifa zaradi političnega transparenta ukrepala proti Argentini?

ATLANTA • Že pred tekmo je bil polfinalni obračun v Atlanti nabit s čustvi zaradi politične zgodovine obeh držav. Argentina in Velika Britanija sta se leta 1982 spopadli v vojni za otoke ob argentinski obali, zgodovina je še dodatno razgrela ozračje na tekmi, polni napetosti.

Medtem ko je Lionel Messi po zmagi Argentine plesal pred evforičnimi navijači, so njegovi soigralci za njim razvili transparent z napisom: "Malvini so argentinski". Transparent je bil viden že na tribunah med samo tekmo, ki se je končala z izidom 2:1. S tem sloganom Argentina poudarja svoje zahteve po suverenosti nad Malvini - kot Falklandske otoke imenujejo v Argentini.

🚨 ARGENTINA IN THE FINAL… BUT CHAOS ERUPTS!



After knocking out England, players celebrated by holding up a sign: “The Malvinas are Argentine.”



FIFA strictly forbids political messages on the pitch. Now the football world is exploding.



One camp demands the same strict rules… pic.twitter.com/uTYI1lQRe5 — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 16, 2026

Zdaj lahko argentinska zveza pričakuje sankcije Fife, čeprav je bilo to sinoči v Atlanti zadnje, na kar so ljudje mislili. V ospredju je bila izjemna odločnost argentinske ekipe. Do 85. minute je zaostajala po golu Anthonyja Gordona, nato pa si z zadetkoma Enza Fernandeza in Lautara Martineza - obakrat je bil podajalec Messi - zagotovili mesto v finalu proti Španiji.