Bo Fifa zaradi političnega transparenta ukrepala proti Argentini?
Po zadnjem sodniškem žvižgu je bilo - z velikimi črnimi črkami - jasno, da je bil sredin dramatičen polfinale svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo veliko več kot le nogometna tekma. Med slavjem so Argentinci razvili transparent s politično vsebino, zato jih bržčas čaka kazen krovne zveze Fife.
ATLANTA • Že pred tekmo je bil polfinalni obračun v Atlanti nabit s čustvi zaradi politične zgodovine obeh držav. Argentina in Velika Britanija sta se leta 1982 spopadli v vojni za otoke ob argentinski obali, zgodovina je še dodatno razgrela ozračje na tekmi, polni napetosti.
Medtem ko je Lionel Messi po zmagi Argentine plesal pred evforičnimi navijači, so njegovi soigralci za njim razvili transparent z napisom: "Malvini so argentinski". Transparent je bil viden že na tribunah med samo tekmo, ki se je končala z izidom 2:1. S tem sloganom Argentina poudarja svoje zahteve po suverenosti nad Malvini - kot Falklandske otoke imenujejo v Argentini.
Zdaj lahko argentinska zveza pričakuje sankcije Fife, čeprav je bilo to sinoči v Atlanti zadnje, na kar so ljudje mislili. V ospredju je bila izjemna odločnost argentinske ekipe. Do 85. minute je zaostajala po golu Anthonyja Gordona, nato pa si z zadetkoma Enza Fernandeza in Lautara Martineza - obakrat je bil podajalec Messi - zagotovili mesto v finalu proti Španiji.