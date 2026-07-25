Bogat teniški avgust v Portorožu

PORTOROŽ • Med 5. in 8. avgustom bo odprto prvenstvo Slovenije U-16, med 10. in 14. avgustom U-14, med 14. in 17. avgustom U-12, od 14. do 16. avgusta bo odprto prvenstvo za člane, od 17. do 20. avgusta odprto prvenstvo Slovenije U-18, za konec pa bo 22. in 23. avgusta na sporedu še turnir deset- in enajstletnikov.

"Teniški festival v Portorožu je eden najlepših poletnih dogodkov slovenskega tekmovalnega tenisa, saj na enem mestu združuje vse starostne kategorije, vrhunsko tekmovalno vzdušje in edinstveno lokacijo ob morju. Vsako leto smo priča izjemnim teniškim predstavam, odličnim dvobojem in navdihujočim zgodbam naših tekmovalk in tekmovalcev, ki potrjujejo kakovost slovenskega tenisa. Veseli me, da bomo tudi letos skupaj ustvarjali novo poglavje tega festivala ter mladim teniškim upom in članom omogočili nepozabno športno izkušnjo v enem najlepših teniških ambientov v Sloveniji,” je povedala vodja tekmovanj pri Tenis Sloveniji Katarina Obranović O'Dell.

Prenovljeni teniški center dejansko spet postaja slovenska ​teniška meka. •