Bogati stric iz Amerike za prvoligaške sanje
Tabor je minulo sezono v drugi SNL sklenil s serijo sedmih zaporednih porazov, ki so se začeli nizati, ko je postalo bolj ali manj jasno, da je drugo mesto in s tem kvalifikacije za prvo ligo zanje nedosegljivo. Sezono je sklenil na petem mestu s 50 točkami. Pred novo sezono je jasno, da ima med četverico primorskih klubov največji proračun in tudi ambicije.
Zelo verjetno ima celo največji proračun med drugoligaši, kjer je v zadnjih letih opazen padec kakovosti in je vse manj društev, ki jim proračun omogoča realne tekmovalne ambicije. Klubov, ki imajo dejanski finančni in infrastrukturni prvoligaški potencial, je namreč vse manj.
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