Bonifika ima nov okras, a ograja pri vseh obiskovalcih in uporabnikih ni enako sprejeta

KOPER > Še posebej ti se zadnje dni sprašujejo o smotru nove, v sivo odete ograje, ki je čez noč in brez napovedi zastrla pogled na pomožno travnato igrišče. V javnosti so se hitro pojavila številna vprašanja in ugibanja o razlogih za njeno postavitev. Direktor Javnega zavoda za šport MOK Duško Madžarović je medtem za lokalne medije pojasnil, da je bila konstrukcija postavljena na pobudo FC Koper, da bi zagotovili boljše razmere za izvedbo treningov, sivo barvo pa so izbrali nogometaši sami. “Ker ograja trenutno omogoča boljšo izvedbo treningov, ni potrebe po njeni odstranitvi,” odgovarja Madžarović na vprašanje, ali gre morda za zgolj začasno rešitev.

Nova ograja ob pomožnem nogometnem igrišču Foto: Tomaz Primožič/fpa Foto: Tomaz Primožič/fpa

Zdaj je znano, da je bila postavljena na pobudo FC Koper, ki je tudi v celoti poravnal investicijo. Namen ograde je zagotoviti večjo zasebnost in izolacijo nogometnega prvoligaša med vrhunskimi treningi. Iz kluba razlagajo, da je včasih okolje lahko tudi precej moteče pri vrhunski vadbi, novost pa enostavno omogoča več zasebnosti. V zagovor nove pridobitve pravijo, da podobno prakso poznajo tudi drugod po svetu.

Dostop do igrišča javnosti sicer ni popolnoma onemogočen, čeprav v javnem zavodu poudarjajo, da je športna infrastruktura prvotno namenjena izvajanju letnega programa športa za tiste klube, ki se prijavijo na razpis o sofinanciranju športnih dejavnosti. Vsi preostali prosti termini pa so na razpolago trženju. Travnate površine so tako omejene glede dnevne uporabe, odvisno od stanja in letnega časa.

Madžarović poudarja, da bo spremljanje vadbe na preostalih igriščih še naprej nemoteno, čeprav veliko trenerjev v različnih športih raje izvaja športno dejavnost brez prisotnosti staršev, ki so prevečkrat enostavno moteči faktor. Pri javnem zavodu so prepričani, da ograda omogoča boljšo izvedbo treningov, zato ni potrebe po njeni odstranitvi.