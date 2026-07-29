Brečkova menjava ni prinesla rekorda

Prvih 180 minut nove nogometne sezone ni bilo popolnih, saj je bila tekma med Aluminijem in Celjem, sicer kluboma, ki tekmujeta v evropskih klubskih kvalifikacijah, preložena. Po dveh krogih ni niti ene ekipe s polnim izkupičkom, pač pa tri z zmago in remijem - to so Maribor, Koper in Mura, brez točke pa je Olimpija, kar je za ljubljanski klub porazen start.

Malo vložka, nič točk

Potrjujejo se domneve, da je formalnemu lastniku Adamu Deliusu bolj malo mar za Olimpijo, kajti z izjemo začetnega vložka svojega denarja v Olimpijo ne vlaga, temveč je proračun slonel (sloni) na prodajah igralcev in iztržku od evropskih nastopov. Ko po minuli porazni sezoni letos tega ni veliko, so bile temu primerne tudi “okrepitve”. Delius, samovšečni direktor Igor Barišić in športni direktor Necat Agyun so že po dveh krogih zamenjali sicer neizkušenega trenerja Miša Brečka, ki pa po zamenjavi ni molčal. Vodilne je obtožil, da ne delajo v dobro Olimpije. Izpostavil je pomanjkanje vizije in ambicij v klubu, da je bila ekipa taktično in fizično dobro pripravljena, prevlado pa njegovem mnenju potrjuje tudi statistika s tekem. “Nismo odigrali popolnih tekem in niti sreča ni bila na naši strani. Nogomet se na koncu odloča z goli. Verjamem, da bi se rezultatska slika zelo hitro obrnila. Dve tekmi sta preprosto premalo, da bi lahko kdorkoli realno ocenil delo strokovnega štaba. Zato težko govorim o resni priložnosti,” je zapisal. K temu je dodal, da je vedel, “da dolgoročno sodelovanje z določenimi ljudmi v vodstvu kluba verjetno ne bo dolgo možno, ni namrel videti, da jih zanima napredek, ne v mladinski šoli ne v organizaciji kluba. Neke prisotnosti vodstva ni, niti v medijih niti v operativnem delu kluba.”

Zelo hitro pa je bil znan njegov naslednik, kar daje slutiti, da so se na menjavo že prej pripravljali. To bo še lani uspešni trener mlinarjev Jugoslav Trenčovski. Makedonec je v prejšnji sezoni pustil odličen vtis na klopi Radomelj, ki so, kot navajajo severnomakedonski spletni mediji, “pod njegovim vodstvom postale eno največjih presenečenj slovenskega prvenstva.”

Zamenjava trenerja po drugem krogu ni rekord slovenske lige, nekaj jih je že bilo v minulih letih. Ena tudi v prvem krogu točno pred dvema letoma. A ta je bila prostovoljna. Takrat je namreč odšel Damir Krznar, njegov naslednik pri Celju je bil Albert Riera.

Incident na tekmi v Kopru, kjer je na nedeljski prvenstveni tekmi med Koprom in Radomljami prišlo do fizičnega obračuna med Ivico Gubercem, Matjažem in Grego Marinškom, vpletene so bile tudi druge osebe, odmeva. Nogometna zveza Slovenije (NZS) ga je obsodila, obe strani pa sta podali povsem nasprotne informacije, tako da je zdaj na delu policija. Škandal z Bonifike pa je tudi prečkal meje Slovenije. Hrvaški mediji so poročali o “kaosu v soseščini”, kakor je svoj prispevek naslovil portal gol.hr. Največji hrvaški in tudi balkanski portal index.hr pa je bil v naslovu svojega prispevka o dogajanju v Kopru precej konkreten: “Direktor kluba je bil v pretepu poškodovan.” V Bosni in Hercegovini je tamkajšnji portal sportsport.ba pisal o “škandalu, kakršnega Balkan ne pomni”. Novica o pretepu na tekmi prve slovenske lige je dosegla tudi Srbijo. Vplivni Blic je poročal o “pretepu funkcionarjev nogometnih klubov” in izpostavil “poškodbe enega od udeležencev”. Sramoten incident so opisali tudi številni drugi mediji, ki bodo z zanimanjem pospremili tudi epilog. Znimivo pa bo videti, kako bo reagirala tudi NZS, ki je v preteklosti vodstvo Kopra že večkrat kaznovala.

Šef je videl zmago

Na drugi strani je po uvodnem remiju Maribor v drugi eri Zlatka Zahovića in Darka Milaniča proti novincu v ligi Grosuplju dosegel prvo in prepričljivo zmago. Zmago je videl tudi večinski lastnik članske ekipe in mecen Acun Ilicali. Zahović je pripeljal nekaj preverjenih, predvsem pa izkušenih imen: Jan Mlakar in Luka Zahović tretjič igrata v Mariboru, Žan Karničnik in Behar Feta pa drugič. Obenem so nekateri že presegli 30 let, med katerimi tudi Miha Blažič. Maribor se bo moral tudi resneje posvetiti zapolnitvi kvote igralcev do 21 leta starosti, ki jo je klub - sicer preden so se zgodile spremembe - podprl. Tekmo mora začeti in odigrati vsaj en polčas nogometaš star do 21 let, dovolj kakovostnih za ambcije kluba pa vijoličastim, ki se bodo borili za prvaka, primanjkuje. Lani bi jim lahko dejansko bilo vseeno, saj bi lahko igralca zamenjali že v prvi minuti dvoboja.