Brez slalomskih presežkov
Slovenski slalomisti na divjih vodah se vsaj v posamični konkurenci, ki je tudi v olimpijskem sporedu, ne morejo pohvaliti z dosežki na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah. V Oklahomi je do finala priveslal le kanuist Benjamin Savšek, a brez rezultatskega presežka. Na koncu je bil dvanajsti.
OKLAHOMA • Prva izmed treh tekem, v katerih se bodo slalomisti na divjih vodah potegovali za olimpijske kvote - naslednji dve bosta septembra v okviru svetovnega pokala v Parizu in Seu d'Urgellu, se torej ni razpletla po željah. V Oklahomi, kjer se bodo v okviru iger v Los Angelesu 2028 potegovali za odličja, slovenski kajakaši in kanuisti niso imeli vidne vloge na posamičnih preizkušnjah. Za slabo popotnico je poskrbela že uvodna tekma svetovnega prvenstva (SP).
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