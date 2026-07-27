Brez slalomskih presežkov

Benjamin Savšek je bil edini slovenski finalist na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah.

OKLAHOMA • Prva izmed treh tekem, v katerih se bodo slalomisti na divjih vodah potegovali za olimpijske kvote - naslednji dve bosta septembra v okviru svetovnega pokala v Parizu in Seu d'Urgellu, se torej ni razpletla po željah. V Oklahomi, kjer se bodo v okviru iger v Los Angelesu 2028 potegovali za odličja, slovenski kajakaši in kanuisti niso imeli vidne vloge na posamičnih preizkušnjah. Za slabo popotnico je poskrbela že uvodna tekma svetovnega prvenstva (SP).