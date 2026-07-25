Carapazu kraljevska etapa, Pogačar pomagal del Toru tretjega mesta
Ekvadorec Richard Carapaz je zmagovalec kraljevske predzadnje etape na kolesarski dirki po Franciji. Na trasi od Bourg d'Oisansa do Alpe d'Hueza je slavil iz ubežne skupine po težavah Američana Seppa Kussa v zadnjih kilometrih. V ozadju je Slovenec Tadej Pogačar pomagal Mehičanu Isaacu del Toru potrditi tretje mesto v seštevku.
ALPE D'HUEZ • Sedemindvajsetletni slovenski as Tadej Pogačar je večino zadnjih 60 km narekoval ritem za mehiškega ekipnega kolega pri UAE Team Emirates-XRG Isaacu del Toru, na zadnjem kategoriziranem klancu pa sta morala oba odgovarjati na napad ekipe Decathlona, zbrane okoli Francoza Paula Seixasa.
A tudi 19-letni domači up ni imel dovolj moči za napad, s povišanjem ritma pa se je nato dvojec emiratov skupaj z Belgijcem Remcom Evenepoelom (Red Bull-BORA-hansgrohe) odpeljal Seixasu, s tem pa je na cilju del Toro utrdil svoje tretje mesto v skupnem seštevku.
Ciljno črto je prvi prečkal Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), ki je sicer na zadnjih klancih zaostajal za Seppom Kussom (Visma-Lease a Bike), a je bil slednji dvakrat nepozoren na krajšem spustu pred ciljem, kar je omogočilo Ekvadorcu, da se mu je odpeljal in slavil drugič v zadnjih treh etapah.
Drugi je ciljno črto prečkal Evenepoel, ki je zaostal 26 sekund za Carapazom, Kuss je bil tretji s 35 sekundami zaostanka.
Pogačar je objet z del Torom na cilj prišel 1:05 minute za zmagovalcem, medtem ko je Seixas zaostal 2:55 minute.
V seštevku pred zadnjo etapo premočno vodi Pogačar, ki je ohranil 6:26 minute prednosti pred Evenepoelom, medtem ko tretji del Toro še naprej za svojim današnjim pomočnikom zaostaja 9:42 minute. Četrti je mladi Francoz Seixas (Decathlon CMA CGM), a zdaj z zaostankom 11:56 minute.
Na Touru sta še dva Slovenca, Jan Tratnik in Matej Mohorič, ki pa se danes nista vmešala v beg in sta bila na voljo svojima kapetanoma na zelo zahtevni trasi s 5450 višinskimi metri.
Pogačar je po rekordnem petku z zmago na Alpe d'Huez zadostil svojim željam, danes pa je priskočil na pomoč del Toru v lovu na skupno tretje mesto. Slovenski as je moral že okoli 63 km pred ciljem na čelo, potem ko je ekipa emiratov ostala brez pomočnikov. S tempom, ki mu je lahko sledil del Toro, pa je povsem raztrgal skupino kandidatov za skupni seštevek.
Pogačar in del Toro sta s sabo odpeljala še ostale tri najboljše v skupnem seštevku, po spustu z Galibiera pa je na zadnji klanec Sarenne (13 km/7,3 %) Slovenec znova popeljal skupino desetih proti vrhu z zaostankom treh minut in pol za ubežniki.
Potem ko sta opravila dobro delo in se znebila Seixasa, je v zadnjem delu napadel Evenepoel, si privozil nekaj prednosti, a to na razplet na vrhu ni vplivalo. Za etapno zmago pa je Belgijec napadel prepozno.
V nedeljo bo na sporedu še zadnja etapa, ki pa bo zaradi požarov skrajšana za okoli 50 km.