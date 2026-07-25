Carapazu kraljevska etapa, Pogačar pomagal del Toru tretjega mesta

ALPE D'HUEZ • Sedemindvajsetletni slovenski as Tadej Pogačar je večino zadnjih 60 km narekoval ritem za mehiškega ekipnega kolega pri UAE Team Emirates-XRG Isaacu del Toru, na zadnjem kategoriziranem klancu pa sta morala oba odgovarjati na napad ekipe Decathlona, zbrane okoli Francoza Paula Seixasa.

A tudi 19-letni domači up ni imel dovolj moči za napad, s povišanjem ritma pa se je nato dvojec emiratov skupaj z Belgijcem Remcom Evenepoelom (Red Bull-BORA-hansgrohe) odpeljal Seixasu, s tem pa je na cilju del Toro utrdil svoje tretje mesto v skupnem seštevku.

Ciljno črto je prvi prečkal Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), ki je sicer na zadnjih klancih zaostajal za Seppom Kussom (Visma-Lease a Bike), a je bil slednji dvakrat nepozoren na krajšem spustu pred ciljem, kar je omogočilo Ekvadorcu, da se mu je odpeljal in slavil drugič v zadnjih treh etapah.

Drugi je ciljno črto prečkal Evenepoel, ki je zaostal 26 sekund za Carapazom, Kuss je bil tretji s 35 sekundami zaostanka.

Pogačar je objet z del Torom na cilj prišel 1:05 minute za zmagovalcem, medtem ko je Seixas zaostal 2:55 minute.

V seštevku pred zadnjo etapo premočno vodi Pogačar, ki je ohranil 6:26 minute prednosti pred Evenepoelom, medtem ko tretji del Toro še naprej za svojim današnjim pomočnikom zaostaja 9:42 minute. Četrti je mladi Francoz Seixas (Decathlon CMA CGM), a zdaj z zaostankom 11:56 minute.

Na Touru sta še dva Slovenca, Jan Tratnik in Matej Mohorič, ki pa se danes nista vmešala v beg in sta bila na voljo svojima kapetanoma na zelo zahtevni trasi s 5450 višinskimi metri.

Zadnja etapa Toura skrajšana zaradi požarov Zaradi obsežnega požara v okolici Bordeauxa so prireditelji kolesarske dirke po Franciji skrajšali nedeljsko etapo, ki bo v celoti potekala v okolici Pariza. Francosko ministrstvo za notranje zadeve je moralo zaradi obsežnega gozdnega požara aktivirati dodatne policijske sile in del policistov bodo z dirke premestili v krizno območje. Nedeljsko etapo so prireditelji zato skrajšali s 133 na 89 kilometrov. Kolesarji se bodo po prvotnem načrtu sicer predstavili v Thoiry, nato pa se bodo do Pariza peljali z avtobusi. Start etape bo nato ob 17.50 v zdaj startno-ciljni črti v francoski prestolnici, sledita da kroga po Elizejskih poljanah, nato pa del trase na Montmartru. Jugozahod Francije v teh dneh doživlja enega največjih gozdnih požarov v zgodovini in veliko evakuacija prebivalstva in turistov, pri čemer so nujno potrebni policisti. Samo v departmaju Gironde so doslej evakuirali 167.000 ljudi, je povedal francoski notranji minister Laurent Nunez. V požaru, ki se širi od srede, je že zgorelo najmanj 19.000 hektarjev površin in okrog 100 stavb.

Pogačar je po rekordnem petku z zmago na Alpe d'Huez zadostil svojim željam, danes pa je priskočil na pomoč del Toru v lovu na skupno tretje mesto. Slovenski as je moral že okoli 63 km pred ciljem na čelo, potem ko je ekipa emiratov ostala brez pomočnikov. S tempom, ki mu je lahko sledil del Toro, pa je povsem raztrgal skupino kandidatov za skupni seštevek.

Pogačar in del Toro sta s sabo odpeljala še ostale tri najboljše v skupnem seštevku, po spustu z Galibiera pa je na zadnji klanec Sarenne (13 km/7,3 %) Slovenec znova popeljal skupino desetih proti vrhu z zaostankom treh minut in pol za ubežniki.

Potem ko sta opravila dobro delo in se znebila Seixasa, je v zadnjem delu napadel Evenepoel, si privozil nekaj prednosti, a to na razplet na vrhu ni vplivalo. Za etapno zmago pa je Belgijec napadel prepozno.

V nedeljo bo na sporedu še zadnja etapa, ki pa bo zaradi požarov skrajšana za okoli 50 km.