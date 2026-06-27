Češka zasenčila vse, Primorke najboljše Slovenke

Danes je prireditveno jaso EP pri Nemcih na Goriškem napolnilo okoli 800 tekmovalcev in ljubiteljev orientacijskega teka.

NOVA GORICA • Na prvenstvu je skupno nastopilo 438 fantov in deklet kategorij do 18 in do 16 let. V Novo Gorico je prišlo 34 državnih reprezentanc. Kot prava velesila orientacijskega teka mladih se je pokazala Češka, ki je v treh dneh v mestnem sprintu v Novi Gorici, teku na dolge razdalje na Lokvah in v štafetni preizkušnji na kratko razdaljo skupno zbrala kar deset odličij. Druga najuspešnejše država je Finska (6), tretja pa Španija. Slovenija se je že včeraj po zaslugi sveže evropske mladinske prvakinje Brine Kὅlner uvrstila med 12 držav, ki se lahko pohvalijo z odličjem.