Danes v Dekanih spominski turnir treh ekip

DEKANI • V Dekanih danes pripravljajo peti spominski nogometni turnir v spomin na Milana Šćulca. Tako imenovani “triangolare”, trikotnik s skrajšanimi tekmami, bo letos povsem drugoligaško obarvan, saj bodo nastopili trije primorski drugoligaši.

Ob 17.30 se bosta najprej pomerila Bilje in sežanski Tabor, ob 18.30 sledi še dvoboj gostitelja, domačega Jadrana in Bilj, ob 19.30 pa se bosta merila še Jadran in Tabor (na fotografiji s prvenstvene tekme). Igralni čas posamezne tekme naj bi bila dva polčasa, po 25 minut s petminutnim premorom.

Jadran, ki se je pred nedavnim na pripravljalni tekmi dobro kosal z Rijeko in na Rujevici izgubil z 0:2, je te dni izgubil tri nogometaše. Dion Hoti, Sean Subašić in Liam Harambašić so se preselili k tretjeligašu v Izolo, na drugi strani sta Riad Silajdžić in Abdul Samed Mukadas po posoji iz Kopra postala člana kluba iz Dekanov. •