STA

Đoković si želi igrati v Wimbledonu tudi prihodnje leto

Šport
11. 07. 2026, 16:05 , posodobljeno: 11. 07. 2026, 16:05

Teniški zvezdnik Novak Đoković razmišlja o tem, da bi leta 2027 prav tako nastopil na turnirju za grand slam v Wimbledonu. Na vprašanje, ali bo igral v Londonu prihodnje leto, ko bo star 40 let, je Srb po polfinalnem porazu proti Janniku Sinnerju odgovoril: "Rad bi - vsaj še enkrat. Bomo videli."

Srbski teniški igralec Novak Đoković se želi naslednje leto vrniti na travnato igrišče.

Srbski teniški igralec Novak Đoković se želi naslednje leto vrniti na travnato igrišče.

Foto: Xinhua/sta

WIMBLEDON • Pred tem je 39-letnika v polfinalu tega slovitega londonskega turnirja na travi izločil prvi igralec sveta Sinner. "Menim, da lahko - če bom zdrav - še vedno igram na ravni najboljših petih igralcev sveta in tekmujem na najvišji ravni," je dejal Đoković.

Sinner je v odmevnem polfinalnem dvoboju prevladoval in gladko zmagal v treh nizih. S tem je končal tudi sanje Đokovića o 25. naslovu na turnirjih za veliki slam. "Seveda sem razočaran. Seveda sem si želel zmagati v Wimbledonu," je dejal nekdanji prvi igralec sveta, za katerega je veljalo, da ima največ možnosti za zmago na travi.

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