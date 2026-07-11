Đoković si želi igrati v Wimbledonu tudi prihodnje leto

WIMBLEDON • Pred tem je 39-letnika v polfinalu tega slovitega londonskega turnirja na travi izločil prvi igralec sveta Sinner. "Menim, da lahko - če bom zdrav - še vedno igram na ravni najboljših petih igralcev sveta in tekmujem na najvišji ravni," je dejal Đoković.

Sinner je v odmevnem polfinalnem dvoboju prevladoval in gladko zmagal v treh nizih. S tem je končal tudi sanje Đokovića o 25. naslovu na turnirjih za veliki slam. "Seveda sem razočaran. Seveda sem si želel zmagati v Wimbledonu," je dejal nekdanji prvi igralec sveta, za katerega je veljalo, da ima največ možnosti za zmago na travi.