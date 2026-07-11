Đoković si želi igrati v Wimbledonu tudi prihodnje leto
Šport
11. 07. 2026, 16:05 , posodobljeno: 11. 07. 2026, 16:05
Teniški zvezdnik Novak Đoković razmišlja o tem, da bi leta 2027 prav tako nastopil na turnirju za grand slam v Wimbledonu. Na vprašanje, ali bo igral v Londonu prihodnje leto, ko bo star 40 let, je Srb po polfinalnem porazu proti Janniku Sinnerju odgovoril: "Rad bi - vsaj še enkrat. Bomo videli."
WIMBLEDON • Pred tem je 39-letnika v polfinalu tega slovitega londonskega turnirja na travi izločil prvi igralec sveta Sinner. "Menim, da lahko - če bom zdrav - še vedno igram na ravni najboljših petih igralcev sveta in tekmujem na najvišji ravni," je dejal Đoković.
Sinner je v odmevnem polfinalnem dvoboju prevladoval in gladko zmagal v treh nizih. S tem je končal tudi sanje Đokovića o 25. naslovu na turnirjih za veliki slam. "Seveda sem razočaran. Seveda sem si želel zmagati v Wimbledonu," je dejal nekdanji prvi igralec sveta, za katerega je veljalo, da ima največ možnosti za zmago na travi.
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