Dončić bo v Sloveniji gostil celotno ekipo jezernikov
Šport
29. 07. 2026, 20:30 , posodobljeno: 30. 07. 2026, 9:06
Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo avgusta gostil celotno ekipo Los Angeles Lakers na štiridnevnem taboru v Sloveniji. Kot poroča ESPN, bo tabor vseboval vadbo, golf, oglede znamenitosti v Ljubljani in aktivnosti za povezovanje ekipe. Druženje bodo izvedli še pred uradnim začetkom klubskih priprav.
LJUBLJANA > Cilj tega bo razvoj kemije znotraj ekipe, ki bo letos kar precej spremenjena.
Novinci v ekipi so Walker Kessler, Jasden Hardy, Quentin Grimes, Collin Sexton, Kevon Looney, Sandro Mamukelašvili, Ziarie Williams in Matiss Thybulle.
Kot poroča ESPN Dave McMenamin, tabor kaže še en znak, da je Dončić po odhodu LeBrona Jamesa sprejel položaj osrednje osebnosti ekipe, ki je sestavljena okoli njega in Austina Reavesa.
To ne bo prvič, da je Dončić organiziral druženje ekipe. Oktobra leta 2025 je v celoti plačal "team building" v Porsche Experience Centru v Južni Kaliforniji. S soigralci je tamkajšnji stezi preizkušal različne modele avtomobilov.
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