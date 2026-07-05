Drugi Pogačar zmago prepustil del Toru, Vingegaard vodilni

BARCELONA > Del Toro je slavil jubilejno 30. zmago v karieri in deveto v sezoni. Zmagovalec letošnje dirke Auvergne-Rhone Alpes, Tirrena-Adriatica in dirke po ZAE se lahko za svojo prvo zmago na Touru ob debiju zahvali ekipnemu kapetanu Pogačarju.

Ta je bil najmočnejši na vzponu, a je v sprintu navkreber Mehičana pustil v ospredju, ta je bil dovolj močan, da je napravil razliko do ostalih, Pogačar pa je odpeljal na drugo stran in izzval tekmece, da poskušajo ujeti del Tora.

Toda nihče ni bil dovolj močan, s Pogačarjem pa sta nato skorajda objeta prečkala ciljno črto na prvih dveh mestih. Tretji je bil Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), četrti pa je ciljno črto prečkal Vingegaard.

Danec je obdržal rumeno majico, a v zaključku ni imel dovolj moči, da bi sledil dvojcu emiratov, mesto pa je izgubil še proti Evenepoelu.

Tretja etapa Toura prilagojena in brez gledalcev Oblasti francoskega departmaja Pyrenees-Orientales so se odločile, da bo tretja etapa kolesarske dirke po Franciji potekala prilagojeno in brez gledalcev. Že zjutraj so iz departmaja v Pirenejih sporočili, da bi lahko zaradi gozdnih požarov prišlo do sprememb v etapi. Zdaj so se odločili, da bodo 195,9 km dolgo etapo s ciljem v Les Anglesu na vzhodni strani Pirenejev prilagodili, obenem pa ob trasi na francoski strani meje ne bo gledalcev, še posebej v okolici cilja. Razlog za to je predvsem mobilizacija služb za nujne primere na gašenje velikega požara na območju južnega dela Francije, je sporočil prefekt departmaja Pierre Regnault de la Mothe. "V francoskem delu etape podporna karavana za promocijo in oglaševanje ne bo potovala. Prehod območja bomo omejili na kolesarje in podporna vozila, bistvena za organizacijo dirke," je dodal prefekt departmaja. Obenem je zaprosil, da se javnost ne približuje progi in ciljnemu območju v Les Anglesu. "Žal moram sporočiti, da bo vsaj v Franciji etapa potekala brez gledalcev," je dodal Regnault de la Mothe. Gorska tretja etapa s 3850 višinskimi metri se bo kot prvotno načrtovano začela v španskem Granollersu in končala v francoskem Les Anglesu po 195,9 km. "Požar se je ponovno okrepil in razširil, mobilizirali smo vse vire, da bi ga omejili," je že dopoldne dejal prefekt omenjenega departmaja.

V skupnem seštevku ima Vingegaard še šest sekund naskoka pred Pogačarjem, potem ko je njegova ekipa Visma-Lease a Bike dobila uvodno ekipno vožnjo na čas. Tretji je skupno Evenepoel s 15 sekundami zaostanka, na četrto pa je napredoval del Toro (+0:16).

"Ta zmaga mi pomeni vse. Večkrat sem že povedal, kakšen privilegij je, da sem tukaj. Z ekipo smo neverjetno trdo garali in vselej nam kolesarjem dajejo ogromno samozavesti ter podpore. To je zasluga vseh, tudi moje družine in prijateljev. Še vedno ne morem verjeti, kaj nam je uspelo," je v prvem odzivu za organizatorje dejal 22-letni del Toro.

"Zelo cenim, da sem lahko s Tadejem v isti ekipi, najboljši na svetu. Čustven sem, ne morete si niti misliti, kaj se trenutno dogaja v meni in kaj to pomeni za mojo državo. Noro je," je nadaljeval del Toro.

"Šli smo zelo hitro, to smo tudi predvidevali. Na vrhu klanca nisem bil v najboljši poziciji, a sem se prebil naprej. Skušal sem izpeljati načrt za Tadeja in v tem uspel, prednost pa je bila nato tako velika, da sem lahko prikolesaril kar do cilja. Take priložnosti so zelo redke in vesel sem, da imam ob tem še raven, da lahko dokončam delo," je zadnjih nekaj 100 m ocenil del Toro.

Pogačarjevi emirati so se v etapi prvič na čelu glavnine prikazali na najdaljšem današnjem klancu Begues (6 km/5,8 %) in skušali zmehčati noge čim večjemu številu tekmecev za zadnji del trase v Barceloni.

Še pred tem je bilo na sprva ozkih cestah pred prihodom v katalonsko prestolnico veliko predrtih gum, na težave sta naletela tako del Toro kot tudi 19-letni Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), ki je pred začetkom krožne trase dolgo lovil glavnino.

Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjem krogu s prečkanjem Montjuica (1,6 km/9,3 %) iz najtežje strani. Večino časa je ritem narekovala ekipa emiratov, pri čemer se je najbolj skrival del Toro.

Taktika je postala jasna v zadnjih 800 m vzpenjanja do cilja, ko sta Mehičan in Slovenec pokazala, da jima v današnji etapi nihče ni bil kos. Mehičan je v izteku čustveno sprejel prvo zmago na francoski pentlji in dolgo ostal v Pogačarjevem objemu.

Na dirki nastopata še dva Slovenca, Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull), a sta v službi svojih kapetanov.

V ponedeljek bo na sporedu tretja etapa med Granollersom in Les Anglesom (195,9 km), katere usoda pa je za zdaj še pod vprašajem zaradi gozdnih požarov v bližini cilja.