Državna naslova sta na Primorsko pritekla Lakošeljac in Božič

SLOVENJ GRADEC • Ljubljanski ŽAK je že od starejših otroških kategorij navzgor daleč najmočnejši slovenski klub. To je v Slovenj Gradcu pokazal tudi v konkurenci starejših mladincev in mladink, kjer je zbral daleč največ odličij, 17. Na drugem mestu po uspešnosti je novomeška Krka (10), kjer dobro izkoriščajo najboljše možnosti za celoletno delo v Sloveniji (edini kraj v državi z dvorano s krožno atletsko stezo), sledi pa ljubljanski Kronos (9). Osmo mesto delita najboljša primorska kluba, novogoriška Gorica in Goriški športni klub (po 4). Odličij so se veselili še v Kopru (Nova Aurora in Koper po 2) ter v tolminskem Posočju (1).

Primorski reprezentanti Na balkanskem prvenstvu, ki bo v soboto v Novem mestu, bodo nastopili številni Primorci. To so med fanti Viktor Krapež (troskok, Gorica), Matej Berce (100 m), Nej Kavs (400 m ovire, oba Goriški športni klub), Jakob Šramel (200 m, Koper), Žiga Kržič (Nova Aurora, 3000 m) Med dekleti bodo v Novi Gorici tekmovale Manca Humar (troskok, Gorica), Ajda Kragelj (200 m), Gaja Rutar (100 m ovire, obe TK Kobarid), Neja Madruša (Koper, 3000 m) in Naja Mevlja (400 m ovire, Hopla Sežana).

Edina dva primorska naslova državnih prvakov sta iz kratkih tekaških disciplinah s hudo konkurenco. Na 200 m je vso konkurenco ugnal eden od favoritov, član novogoriškega Goriškega športnega kluba (GŠK) Žiga Božič (21,51). Manj pričakovano je do naslova na svoji rezervni progi (v glavnem teče na 800 in 1500 m) z osebnim rekordom prišel tekač koprske Nove Aurore Benjamin Lakošeljac, ki je bil s časom 47,38 razred zase.

Kar trije Primorci so osvojili srebrna odličja. Z osebnim rekordom je to na 400 m z ovirami uspelo Izaku Zilianiju (GŠK, 53,40), ki se je enako izkazal še na 110 m z ovirami (14,40), v skoku v daljino pa je bil odličen skakalec Gorice Jernej Bizjak (698 cm). Državni prvaki v tek disciplinah so postali Gal Sagmeister (Špela Grosuplje, 53,27), Matjaž Girandon (Triglav, 14,12) in Matic Modrijančič (Slovenska bistrica, 746 cm). Pri daljini velja dodati še bron Erika Žižmonda (Gorica, 677).

Bronasta odličja so si priborili še štirje atleti iz naše pokrajine. V štafeti 4x100 m je to s časom 44,16 uspelo Gorici v postavi Jernej Bizjak, Benjamin Šušteršič, Arne Plesničar in Erik Žižmond. Prvak je Slovenska Bistrica (42,64). V teku na tri kilometre je bil hiter član Nove Aurore Jan Luka Fatur (9:17,42), vse tekmece pa je ugnal tekač Pomurja Tvit Trajbarič (9:11,37).

Edini primorski metalec, ki je postal del elite, je Tevž Stamenković (Gorica), ki je šest kilogramsko kroglo vrgel do osebnega rekorda 13,31 m. Zlato odlličje je po 14,88 m dolgem metu v rokah Žana Stropnika iz Velenja. Osebni rekord (180 cm) je za bron v skoku v višino postavil tudi Andrej Kenda (GŠK). Zmagal je Lovro Zorc (Olimpija, 196).

Primorska ima zlato odličje tudi v ženski konkurenci. Po petih kilometrih se ga je po osebnem rekordu 18:18,61 veselila Manca Mlekuž iz Loga pod Mangartom, sicer članica ljubljanske Šmarnogorske naveze. Srebrni odličji sta si priborili tekačica na 3000 AK Koper Neja Madruša (10:48,04) in skakalka v višino tolminskega Posočja Maja Kovačič (161 cm). Prvakinji sta Slovenjegradčanka Ema Pika Raj (10:36,87) in Lara Jordan Cujnik iz Dolenjskih Toplic (170).

Primorsko bilanco odličij zaokrožujeta še dve bronasti kolajni. Izkazali sta se štafeta na 4x100 m AK Koper (48,89) v postavi Neja Babič, Pia Rendić, Zarja Erika Stojanović in Julaj Čehovin Sirk ter tekačica na 1500 m iz Cerknega Klara Močnik (KGT Papež Kamnik, 4:52,32). Zmagali sta štafeta ŽAK-a (47,02) in Nela Rozman (Kladivar Celje, 4:43,92).

Najboljši primorski mladinci in seveda člani bodo že v sredo ob 16. uri nastopili v Novem mestu - na šestem (predzadnjem) mitingu sezone mednarodne lige AZS. Novo mesto bo v soboto gostilo še balkansko prvenstvo za mlajše mladinske kategorij s številnim primorskim zastopstvom.