Državno konjeniško prvenstvo: Do odličja tudi Kras

LIPICA • V Lipici je svoje znanje je v kategorijah otrok, mlajših in starejših mladincev, mlajših in starejših članov ter amaterjev v posamičnem preskakovanju ovir pokazalo 189 najboljših tekmovalcev in tekmovalk ter njihovih konj. Vsi so imeli po zaslugi nevtralne tuje postavljalke ovir Magdolne Erdelyji z Madžarske zahtevne izzive. Največ odličij - pet - je osvojil Konjeniški klub (KK) Karlo iz Maribora, po štiri pa sta jih zbrala mariborski Velebiro in Velenje. Kakovost je v Sloveniji skoncentrirana le v peščici klubov, saj so odličja osvajali le še KK Gibanje Domžale, Titani Ljubljana (po dve) in Caballus iz Ločice ob Savinji (eno).

S Primorske se je tekmovanja udeležil le KK Kras iz Sežane. V njegovih vrstah se je s četrtim mestom med mlajšimi mladinkami izkazala izkazala Frida Pečarič. Pred njo so se zvrstile Gaja Kropec (Velebiro), Inka Šlamberger in Tija Vašl (obe (KK Karlo). Članska državna prvaka sta sicer postala Urh Bauman (Velebiro, elitna skupina) in Ivana Pantar (Gibanje Domžale, mlajši člani).

Konjeniški klub Kras je bil v tej starostni kategoriji z dvojico Frida Pedarič - Anamarija Štrasner uspešnejši v ekipnem tekmovanju, kjer je osvojil srebrno odličje. Prvak v mlajši mladinski kategoriji je ekipa KK Karlo. Članskih ekipnih naslovov so se veselili v Kajakaškem klubu Velebiro (elitna skupina) in Gibanje (mlajši člani).

Naslednje tekmovanje v Kobilarni Lipica bo državno prvenstvo v dresurnem jahanju med 24. in 27. septembrom.