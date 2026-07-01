Dvakrat po 4:3, favorita domov po loteriji enajstmetrovk

Afriške in južnoameriške reprezentance so bile po prvem delu predtekmovanja najbolj uspešne pri preboju v izločilne tekme turnirja. Izpadla je le ena južnoameriška država, dve afriški in tri evropske. Znak, kako so razporejene moči in vloge na tem razvlečenem svetovnem prvenstvu (SP)? Če bi upoštevali začetne tekme šestnajstine finala, bi lahko pomislili, da se ekipam s stare celine ne piše prav dobro. V razmaku nekaj ur sta domov morali Nemčija in Nizozemska. Obe evropski sili sicer res nista sodili v najožji krog kandidatov za naslov svetovnega prvaka, v širši pa zagotovo.

Nemčija pred spremembami

Paragvaj je v črno zavil nemški elf s 4:3, na drugi strani pa Maroko Nizozemsko prav tako s 4:3, oba po istem scenariju, podaljških, na obeh tekmah 1:1, in izvajanju najstrožjih kazni. Posebej zmaga Paragvaja je prvovrstno presenečenje. Nemci so ob vzponih in padcih vedno veljali za svetovno nogometno velesilo. Naslove so zbrali v Švici 1954, Nemčiji 1974 (takrat ZR Nemčiji), Italiji 1990 in Braziliji 2014. Trije naslovi nosijo štirico kot zadnjo številko v letnici, a tudi če bi bilo SP pred dvema letoma, bi Nemci težko izkoristili to številčno srečo. Takrat so na evropskem prvenstvu izpadli v četrtfinalu.

Nemčija se je sicer v skupinskem delu najprej tolažila z visoko zmago proti Curacau s 7:1, premagala je Slonokoščeno obalo z 2:1, proti Ekvadorju pa je izgubila z 1:2. Selektor nemške nogometne reprezentance Julian Nagelsmann je dejal, da želi ostati na tem mestu, a je že jasno, da bo moral oditi, čeprav ima pogodbo do evropskega prvenstva leta 2028. Da je bila 37. tekma Nagelsmanna na čelu reprezentance njegova zadnja, meni legendarni Lothar Matthäus. “Že proti Ekvadorju smo odigrali katastrofalno. Presenečen sem, da je mogoče izpasti proti tako šibki ekipi,” je izpostavil 65-letnik, s 150 tekmami rekorder po nastopih za nemško izbrano vrsto.

Tudi Čehi odstavili selektorja Češka nogometna zveza (FACR) je prekinila sodelovanje s selektorjem Miroslavom Koubkom po hitrem izpadu na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Že 74-letni Koubek je Češko po 20 letih znova popeljal na svetovno prvenstvo, potem ko je reprezentanca v marčevskih dodatnih kvalifikacijah po izvajanju enajstmetrovk premagala Irsko in Dansko. Češka je v skupini A remizirala proti Južni Afriki, izgubila pa proti Mehiki in Južni Koreji.

Favorit za njegovega naslednika je nekdanji trener Liverpoola Jürgen Klopp, ki je bil na tekmi strokovni sodelavec nemške televizije MagentaTV. “Razumem, da se omenja moje ime, ampak to ni trenutek, da bi o tem govorili,” je dejal Klopp.

Napoveduje se manjša menjava generacij, prva zvezdnika Jamal Musiala in Florian Wirtz še čaka prehod v najboljša nogometna leta. V ekipi bo tudi izjemno obetavni najstnik Lennart Karl, ki je zaradi poškodbe izpustil turnir v Kanadi, Mehiki in ZDA. Reprezentačno kariero pa je dokončno končal vratar Manuel Neuer.

N​asprotno so se ulice paragvajske prestolnice Asuncion spremenile v morje slavja. Nebo je razsvetlil ognjemet, v mestu je odmevalo trobljenje avtomobilov, predsednik Santiago Pena pa je dan po tekmi razglasil za državni praznik.

Nogometaši Maroka se veselijo izločitve Nizozemske s svetovnega prvenstva. Maroko je sicer afriški prvak po odločitvi za zeleno mizo po kontroverznem finalu proti Senegalu. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Maroko ni presenečenje

Tudi Maročani so Nizozemce premagali s 4:3. Ni naključje, da so se Maročani v izločilne boje uvrstili neporaženi. Tudi v dvoboju z Nizozemsko so si ustvarili bolj prepričljive priložnosti. “Uspelo nam je, trenutno sem zelo utrujen, a sem zelo ponosen na ekipo,” je kapetan Hakimi povedal takoj po tekmi.

Nizozemci so sicer ostali neporaženi v rednem delu in podaljških že 16. zaporedno tekmo na SP. To je niz, ki sega vse od njihovega poraza v finalu leta 2010 z 0:1 po podaljšku proti Španiji, a so kljub temu igrišče zapustili kot poraženci. S tem so oranje že tretji zaporedni nastop na SP končali na ta način - leta 2022 proti Argentini v četrtfinalu, osem let prej pa proti Argentini v polfinalu. Ronald Koeman je svojo prihodnost na mestu selektorja poražene vrste pustil odprto. “Vzel si bom nekaj časa, da razmislim o svoji prihodnosti,” je dejal.

Na Nizozemskem so po tekmi izbruhnili nemiri. A ne zaradi poraza, ampak je šlo za slavje maroške skupnosti, predvsem v Haagu se je končalo tudi s številnimi aretacijami.