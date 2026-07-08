Eurofest: Še danes, potem pa spet prihodnje leto

KOPER • Že od osme ure dalje so na sporedu finalne tekme na desetih igriščih, najbolj zanimive bodo odigrali na centralnem igrišču na Ukmarjevem trgu. Celoten razpored je na ogled v aplikaciji Tournify, kjer lahko spremljate trenutne in ažurne razporede, rezultate ter seveda končne razplete v vseh kategorijah. Letošnji Eurofest je bil rekorden po udeležbi, v superlativih pa lahko govorimo tudi v vseh ostalih segmentih. V šestih dneh je bilo odigranih 856 tekem, vse večerne prireditve so bile zelo obiskane. Udeleženci so se zabavali in nabirali nove rokometne izkušnje. Ker morje, sonce, dobra zabava in družba v Koper vabita vsako leto, se čez leto dni obeta nov Eurofest.