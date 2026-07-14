Finale pred finalom, a še brez lovorike
Nemara bo jutrišnji drugi polfinalni obračun svetovnega prvenstva v nogometu med branilci naslova Argentinci in Angleži zavoljo preteklih izkušenj in izročila prinesel precej bolj naelektreno ozračje na zelenici in tribunah stadiona v Atlanti, a poznavalci so si domala enotni. Najmočnejši par, ki ga mnogi označujejo že kot finale pred finalom, tvorita Španija in Francija, ki se bosta pomerili danes ob 21. uri v Dallasu.
Le še štiri tekme so torej preostale, preden se bo v nedeljo spustil zastor na 23. svetovno prvenstvo (SP) v nogometu. Bomo videli, ali so najboljše res prihranili za konec. Nogometaši, trenerji, sodniki, VAR ter še kdo ali kaj, kar je zaznamovalo dosedanjih 100 obračunov ameriškega mundiala. Donald Trump ima svojega favorita. Najbolj simpatični so mu Angleži. Morda pa si še premisli do jutrišnjega začetka drugega polfinalnega obračuna z Argentino, kjer ima ameriški predsednik zvestega sledilca v kolegu po politični funkciji Javierju Mileiju. A pustimo se presenetiti.
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