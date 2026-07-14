Finale pred finalom, a še brez lovorike

Kylian Mbappe je imel v Ameriki doslej veliko razlogov za dobro voljo ob predstavah francoske reprezentance. Bo nasmejan tudi nocoj po dvoboju s Španijo?

Le še štiri tekme so torej preostale, preden se bo v nedeljo spustil zastor na 23. svetovno prvenstvo (SP) v nogometu. Bomo videli, ali so najboljše res prihranili za konec. Nogometaši, trenerji, sodniki, VAR ter še kdo ali kaj, kar je zaznamovalo dosedanjih 100 obračunov ameriškega mundiala. Donald Trump ima svojega favorita. Najbolj simpatični so mu Angleži. Morda pa si še premisli do jutrišnjega začetka drugega polfinalnega obračuna z Argentino, kjer ima ameriški predsednik zvestega sledilca v kolegu po politični funkciji Javierju Mileiju. A pustimo se presenetiti.