Goriška potrebuje stabilnega prvoligaša tudi pri članih
Medobčinska nogometna zveza Nova Gorica ima novega-starega predsednika. Ob robu nedavne volilne skupščine, na kateri je bil edini kandidat, smo se s Tomažem Horvatom pogovarjali, kakšni so načrti v drugem mandatu, ki se bo iztekel leta 2030.
Tomaž Horvat je že nekaj let tako ali drugače povezan z nogometom. ki je na Goriškem oziroma Severnem Primorskem na klubski ravni preživljal že precej lepše čase. Izpad nogometašev Primorja iz prve lige in predvsem potop Gorice pomenita tudi v razvojni perspektivi goriškega nogometa hud udarec, česar se zavedajo tudi pri Medobčinski nogometni zvezi (MNZ) Nova Gorica.
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