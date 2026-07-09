Plavalni pokal Kopra: Gostiteljem tudi sedem odličij

KOPER • Bazen v Žusterni je gostil predvsem mlade plavalne upe, rojene med letoma 2006 in 2013, prišlo pa je tudi nekaj članskih tekmovalcev. Med devetimi klubi z odličji so jih največ (17) zbrali v Velenju, sledita pa Ribnica (13) in Koper (7). Najkakovostnejši izid po tablicah mednarodne plavalne zveze je bil dosežen v ženski konkurenci. Na 50 m prosto je za čas dobrih 27 sekund (27,05) kar 664 točk prejela članica PK Ribnica Neli Škaper, ki v Kopru ni imela resne konkurence. Naslednji dve tekmovalki z najkakovostnejšimi rezultati sta precej zaostali. Druga v tej razvrstitvi je bila Megi Tinev iz Ljubljanske Ribe, ki je za čas 1:02,74 na 100 m prosto prejela 559 točk. Štiri točke manj in čas 1:02,92 je na isti progi dosegla Ribničanka Lana Poje Mihelič.

V moški konkurenci je prvo ime Ribničan Lovro Čirović. Na 100 m prosto je za čas 53,58 prejel 649 točk, tesno za petami pa mu je bil s 640 točkami na isti progi koprski adut Daniel Gor (53,83). Zelo se je na 200 m mešano izkazal tudi tretji plavalec koprskega tekmovanja, član trboveljskega Rudarja, Taj Zupančič - s časom 2:10,86 in s 638 točkami.

Daniel Gor je sicer zmagal kar na dveh progah: na 200 m prosto (2:01,22 in 595 točk) in na 50 m prsno (30,32 in 626), kjer je bil primorski uspeh z bronom in srebrom za Vala Benčiča (30,54) in Maja Pribaca (31,15) iz piranskega Bisera popoln. Gor je temu dodal še srebro na 100 m delfin (59,43). Zmagal je Zupančič (59,23), tretje mesto pa je osvojil Pirančan Lan Pribac (1:03,98).

Benčič se je izkazal tudi z zmago na 50 m hrbtno (28,26 in 578) in drugim mestom na 50 m delfin (27,04), kjer je slavil Jure Gornik iz ljubljanskega Delfina (26,19). Zadnje odličje je tu še ujel Maj Pribac (27,04).

Do odličja (bronastega) se je prebil še Koprčan Amadej Fink, ki je bil s časom 25,59 uspešen na 50 m prosto, kjer je Čirović z lahkoto zmagal (24,47).

Edino primorsko zmago v ženski konkurenci je na 200 m prosto dosegla domačinka Lara Orlando (2:18,26), ki je med Primorkami zbrala tudi največ točk - 534. Na 50 m prsno se je z bronom izkazala še njena klubska kolegica Zarja Jagodnik (36,05 in 529). Primorci so zbrali še lepo število uvrstitev med finalno osmerico.

Ker v mladinskih in članskih kategorijah plavalci iz naše pokrajine zaenkrat v glavnem še niso kos najboljšim v Sloveniji, sedaj primorski klubi vse moči usmerjajo v državno otroško prvenstvo, ki bo od 24. do 26. julija v Kranju.