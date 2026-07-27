NK Radomlje: Športni direktor Kopra Ivica Guberac je s še tremi predstavniki kluba fizično napadel predsednika Kalcerja

Po zapisu Radomelj so vodilni domače ekipe na čelu z Ivico Gubercem zahtevali, da drugega polčasa zaradi močnega naliva ne bi odigrali.

KOPER • Zasedba iz Radomelj je na klubski spletni strani zapisala, da je bila že na polčasu deležna pritiska s strani vodilnih oseb domače ekipe na čelu z Ivico Gubercem, ki so zahtevali, da drugega polčasa zaradi močnega naliva ne bi odigrali.

Predstavniki Kalcerja so pri tem izrazili željo, da se tekma - pri njihovem vodstvu z 2:0 -, odigra do konca, odločitev o nadaljevanju tekme pa preloži na sodniško ekipo na čelu z glavnim sodnikom Denisom Halilovićem ter delegatom Mihaelom Zrimcem.

Zavoljo močnega naliva in izpada elektrike so se po enournem prisilnem premoru nogometaši vrnili na igrišče, Koprčani pa so nato v končnici tekme nadoknadili primanjkljaj, potem ko je izenačujoči gol v osmi minuti sodnikovega podaljška z 11-metrovke prispeval Leo Rimac.

V radomeljskem klubu so zapisali, da se je predsednik gostujoče ekipe Matjaž Marinšek po koncu tekme odpravil v klubsko slačilnico, da bi čestital igralcem in vodstvu za odlično predstavo in osvojeno točko.

Že na vhodu v klubske in garderobne prostore ga je domači športni direktor Guberac, ki se je pogovarjal s trenerjem gostujoče ekipe Ivanom Vukomanovićem, najprej verbalno napadel, nato pa so ga skupaj s še tremi predstavniki domačega kluba na silo potisnili skozi vhodna vrata in fizično obračunali z njim.

﻿Ivica Guberac Foto: Luka Carlevaris Foto: Luka Carlevaris

Celotno dogajanje je na parkirišču opazil športni direktor gostujoče zasedbe Grega Marinšek in skušal zaščititi predsednika Marinška, omenjeni predstavniki primorskega kluba pa so se na brutalen način nato lotili še njega ter pri tem utrpel poškodbe, je zapisala ekipa iz Radomelj.

"V klubu smo ogorčeni nad takšnim ravnanjem predstavnikov Kopra. Takoj po tekmi smo dogodek prijavili policiji in Nogometni zvezi Slovenije. Zahtevamo, da se raziščejo vse okoliščine nesprejemljivega incidenta in ostro obsojamo kakršnokoli obliko nasilja. Verjamemo, da je celotno dogajanje posneto z varnostnimi kamerami in da bodo lahko ustrezni organi neodvisno raziskali obsojanja vreden dogodek," je na klubski spletni strani zapisala ekipa iz osrednje Slovenije.

"V NK Radomlje zagotavljamo, da nismo izzivali in provocirali igralcev in vodstva FC Koper in da je bilo vodstvo našega kluba popolnoma neupravičeno napadeno, kar lahko potrdijo tudi očividci dogajanja. Teh ni bilo malo. Naš edini 'greh' je bil ta, da smo želeli tekmo v tekmovalnem duhu odigrati do konca," so še dodali.

V Kopru zaplet vidijo drugače

Povsem na kratko so se na družbenem omrežju facebook oglasili tudi Koprčani, ki vidijo cel zaplet popolnoma drugače. "po napadu na športnega direktorja FC Koper, g. Ivico Guberca, je bila na policijo podana prijava zoper uradne osebe NK Radomlje. Nadaljnje postopke prepuščamo pristojnim organom, zato zadeve do zaključka postopkov ne bomo komentirali," za zapisali pri obalnem prvoligašu.

"Ostro obsojamo vsakršno nasilje na tekmah in v njihovi okolici. Za takšno ravnanje ni prostora v nogometu. Nasilje ni le kršitev pravil, ampak udarec vrednotam, na katerih stoji slovenski nogomet: spoštovanju, integriteti, odgovornosti in strasti do igre," pa so zapisali pri Nogometni zvezi Slovenije,kjer bodo najprej temeljito preiskali primer in "se na podlagi tega odločili za uvedbo morebitnega disciplinskega postopka," pa so napovedali pri Nogometni zvezi Slovenije.