Iščejo vratarja in osrednjega branilca

KOPER • Nogometaši Kopra so se drugič v pripravljalnem obdobju odpravili v Kranjsko Goro, kjer so temperature nekoliko znosnejše kot v slovenski Istri. Njihova domača pot se bo začela na najdaljšem prvoligaškem gostovanju v Lendavi, za evropsko pa bodo izvedeli čez dobra dva tedna: ali bodo šli na sredozemsko Malto, ali pa v Severno morje, na Ferske otoke. Zaradi logistike in stroškov v Kopru seveda navijajo za bližnjo pot.

Kljub temu da priprave potekajo v dokajšnji medijski osami - v ospredju je pač vrnitev tandema Zlatko Zahović-Darko Milanič v Mariboru in celjske težave pri odhodih nosilcev igre - pa je pozornost pritegnila odhod dveh nosilcev igre. V koprskem klubu so sicer tako kot prejšnja leta poudarjali, da pred evropsko preizkušnjo ne načrtujejo odhodov nosilcev igre, saj na evropskem prizorišču želijo postaviti nov mejnik, kar predstavlja preboj v tretji predkrog evropskega tekmovanja. Odhod kapetana Maja Mittendorferja sicer ni bil povsem v njihovih rokah, saj je imel določilo v pogodbi, da v primeru boljše ponudbe iz tujine lahko odide. Kljub optimističnemu pričakovanju, da bo na to še počakal, se je Maj odločil za odhod, kar ne preseneča. Bolj za relativno mladega 26-letnega nogometaša preseneča odločitev za daljni Kazahstan, kjer pa na račun plinsko-naftnega bogastva denarja ne manjka. Po 144 tekmah v rumeno-modrem je Mittendorfer odšel v FC Yelimaj, četrti klub lanskega prvenstva v mesto Semenji, velikem kot Ljubljana, ki leži v sibirskem delu Kazahstana.

Pestro tudi drugod V Mariboru so ob nekdanjem reprezentantu, Koprčanu Mihi Blažiču, v klub pripeljali Jana Mlakarja, prizadevajo si še za vrnitev reprezentanta Petra Stojanovića. Celje je uradno potrdilo odhode treh ključnih nogometašev. Po izteku pogodbe so se od Celja poslovili Žan Karničnik (vneto ga snubi Maribor), Nikita Josifov in Juanjo Nieto. Celjani so za zdaj ekipo okrepili z Maticem Ivanškom, Vetonom Tusho in vratarjem Žigo Frelihom. V prvi ligi bo zaigral tudi Koprčan Enej Marsetič, ki se iz drugoligaša Bistrica seli k novemu prvoligašu Brinju, kamor je prišel tudi nekdanji reprezentant Jasmin Kurtić.

Bolj preseneča odhod verjetno najboljšega vratarja prve lige Metoda Jurharja k romunskemu Voluntariju, o čemer kluba nista razkrila več podrobnosti. Jurhar je od sezone 2024/25 branil za Koper in v vseh tekmovanjih zbral 70 nastopov. Pred tem je bil član Celja in v njegovem dresu odigral 67 tekem, zdaj pa se prvič seli na tuje. Kdo bi ga lahko nadomestil? Govorilo se je o dosedanjem vratarju Brava, Tolmincu Urošu Likarju. Če vemo, kako zahtevno je vratarsko mesto, potem je to pred začetkom sezone kar hud udarec za koprsko moštvo. Trenutno je prvi vratar Luka Baš.

Ekipa trenerja Zorana Zeljkovića se je minuli konec tedna pomerila z romunskim klubom FC Corvinul Hunedoara, ki je letos iz druge napredoval v prvo ligo. Edini gol na tekmi je v drugem polčasu dosegel Andraž Ruedl. Včeraj so se merili še z ukrajinskim prvoligašem LNZ Čerkasi in izgubili z 1:2. Zadetek za Koprčane je prispeval Leo Rimac.