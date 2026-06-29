Igor Mušič, Sta

Italijani so spoznali drugo ekipo lige narodov

Šport
29. 06. 2026, 11:17 , posodobljeno: 29. 06. 2026, 11:17

Konec tedna sta bili aktivni tako moška kot ženska reprezentanca. V obeh je skupno kar deset predstavnikov primorske odbojke. Sinoči je slovenska ženska odbojkarska reprezentanca na prvi tekmi polfinala evropske lige s 3:0 (16, 24, 16) ugnala ekipo Slovaške in naredila velik korak na poti v finale evropske lige. Povratna tekma bo v sredo ob 20. uri v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod. Moški so v sedmem krogu svetovne lige narodov še šestič zmagali, v ljubljanskih Stožicah so padli Brazilci. Sinoči, že po oddaji naših besedil v tisk, je Slovenija pred zadnjo tekmo drugega dela lige, ko se je pomerila s svetovnimi prvaki Italijani, branila celo drugo mesto v ligi narodov.

Italijani so spoznali drugo ekipo lige narodov

Rok Bračko, Jan Kozamernik in Tonček Štern so bili za Brazilce previsoka ovira.

Foto: Aleš Oblak

Slovenske odbojkarice so sinoči na gostovanju v slovaški Nitri odigrale prvo polfinalno tekmo evropske lige. Po veliko boljši igri so si že v gosteh priigrale najbrž odločilno prednost na poti v finale, saj so Slovakinje odpravile kar s 3:0 (16, 24, 16). Povratna tekma bo v sredo ob 20. uri v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod. Končna odločitev o uvrstitvi v finale bo vendarle padla v sredo na povratni tekmi ob 20. uri v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod. Selektor Alessandro Orefice, ki mu pomaga novogoriški trener Borut Kralj, v prvi postavi redno igra s tremi predstavnicami primorske odbojke - s kanalsko podajalko Evo Pavlović Mori, prosto igralko Emi Jurič (Ankaran) in s sprejemalko Fatoumatto Sillah. V igro vstopata kot rezervistki še napadalki Polona Frelih in Ajda Gornjec Hodnik (obe Gen-i Volley).

Gladko odpravili Brazilce

Brazilci si očitno še niso opomogli po porazu z Italijo, Slovence pa je na sobotni tekmi z južnoameriškimi mojstri odbojke ponesla zmaga nad finalisti svetovnega prvenstva, Bolgari. V izenačenem prvem nizu je naša reprezentanca zdržala pritisk papirnatih favoritov, ki bi lahko niz po vodstvu 23:22 zaključili. Brazilija je imela za sabo močno zgodovino - izid kar 5:1 v dosedanjih medsebojnih tekmah.

 

Italijani so spoznali drugo ekipo lige narodov

V slovenski prvi postavi sta bila nepogrešljiva Kanalec Jani Kovačič (levo) in Mariborčan Alen Pajenk.

Foto: Aleš Oblak

A od zgodovine se ne živi. Naš selektor Fabio Soli, ki ima v svojem štabu tudi člana Alpacema Kanala Gregorja Jerončiča in Dejana Vinčića, je spet hrabro menjal, ko kaj ni šlo in je v kritičnih trenutkih vedno naših postavo, ki je naredila rezultat. Do konca tekme je imel v rotaciji 11 odbojkarjev. Jani Kovačič je sicer po gladki zmagi poznavalsko opozoril na ozadje: “Lahko smo zadovoljni z zmago po treh nizih, a se je treba zavedati, da Brazilci niso igrali z najmočnejšo postavo. Zaradi tega smo se lahko kljub nihanjem v igri vračali v sistem in na koncu tekmo uspešno zaključili.” Selektor Fabio Soli je dodal: “Spreminjanje zasedb pri velikih reprezentancah je normalen del lige narodov. Tudi lani je bilo z Brazilci tako, a mi takrat nismo bili uspešni, tokrat pa smo jih ustavili z odlično igro v bloku in obrambi ter z uspešnimi protinapadi.”

Slovenija je imela pred sinočnjo tekmo z Italijo kot druga v 18-članski elitni ligi odlično izhodišče za mirno uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice, a jo v rednem delu tekmovanja čakajo še štirje obračuni. 

Vrstni red v svetovni ligi

Vrstni red v svetovni ligi narodov pred sinočnjimi tekmami - 1. Japonska 18, 2. Slovenija, 3. ZDA, 4. Ukrajina po 16, 5. Poljska 14, 6. Italija 13, 7. Srbija 12, 8. Turčija, 9. Brazilija, 10. Bolgarija po 11, 11. Francija, 12. Belgija, 13.Nemčija po 9, 14. Argentina, 15. Kanada po 7, 16. Iran 6, 17. Kitajska 4, 18. Kuba 2.

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