Italijani so spoznali drugo ekipo lige narodov

Slovenske odbojkarice so sinoči na gostovanju v slovaški Nitri odigrale prvo polfinalno tekmo evropske lige. Po veliko boljši igri so si že v gosteh priigrale najbrž odločilno prednost na poti v finale, saj so Slovakinje odpravile kar s 3:0 (16, 24, 16). Povratna tekma bo v sredo ob 20. uri v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod. Končna odločitev o uvrstitvi v finale bo vendarle padla v sredo na povratni tekmi ob 20. uri v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod. Selektor Alessandro Orefice, ki mu pomaga novogoriški trener Borut Kralj, v prvi postavi redno igra s tremi predstavnicami primorske odbojke - s kanalsko podajalko Evo Pavlović Mori, prosto igralko Emi Jurič (Ankaran) in s sprejemalko Fatoumatto Sillah. V igro vstopata kot rezervistki še napadalki Polona Frelih in Ajda Gornjec Hodnik (obe Gen-i Volley).

Gladko odpravili Brazilce

Brazilci si očitno še niso opomogli po porazu z Italijo, Slovence pa je na sobotni tekmi z južnoameriškimi mojstri odbojke ponesla zmaga nad finalisti svetovnega prvenstva, Bolgari. V izenačenem prvem nizu je naša reprezentanca zdržala pritisk papirnatih favoritov, ki bi lahko niz po vodstvu 23:22 zaključili. Brazilija je imela za sabo močno zgodovino - izid kar 5:1 v dosedanjih medsebojnih tekmah.

V slovenski prvi postavi sta bila nepogrešljiva Kanalec Jani Kovačič (levo) in Mariborčan Alen Pajenk. Foto: Aleš Oblak Foto: Aleš Oblak

A od zgodovine se ne živi. Naš selektor Fabio Soli, ki ima v svojem štabu tudi člana Alpacema Kanala Gregorja Jerončiča in Dejana Vinčića, je spet hrabro menjal, ko kaj ni šlo in je v kritičnih trenutkih vedno naših postavo, ki je naredila rezultat. Do konca tekme je imel v rotaciji 11 odbojkarjev. Jani Kovačič je sicer po gladki zmagi poznavalsko opozoril na ozadje: “Lahko smo zadovoljni z zmago po treh nizih, a se je treba zavedati, da Brazilci niso igrali z najmočnejšo postavo. Zaradi tega smo se lahko kljub nihanjem v igri vračali v sistem in na koncu tekmo uspešno zaključili.” Selektor Fabio Soli je dodal: “Spreminjanje zasedb pri velikih reprezentancah je normalen del lige narodov. Tudi lani je bilo z Brazilci tako, a mi takrat nismo bili uspešni, tokrat pa smo jih ustavili z odlično igro v bloku in obrambi ter z uspešnimi protinapadi.”

Slovenija je imela pred sinočnjo tekmo z Italijo kot druga v 18-članski elitni ligi odlično izhodišče za mirno uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice, a jo v rednem delu tekmovanja čakajo še štirje obračuni.