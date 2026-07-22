Iz koprske poletne vročine v fersko jesen

Evropska pot koprskih nogometašev se začenja danes zjutraj na zbirnem mestu pred koprskim stadionom, nato sledi avtobusna vožnja do Ronk, od tam pa čarterski polet do edinega letališča na Ferskih otokih. Do tja jih čaka približno pet ur leta, zvečer pa ob uri tekme (ob 20.45 po našem, ob 19.45 po lokalnem času) še uradni trening v Klaksviku, kjer bo tudi odigrana tekma. Na Ferskih otokih, ki v okviru danske kraljevine uživajo visoko stopnjo avtonomije, je v teh dneh hladno, dnevne temperature ne presegajo 13 stopinj Celzija. Na dan tekme napovedujejo dež. Že to bo za koprsko nogometno odpravo, vajeno vztrajnih 30 in več Celzijevih stopinj, neke vrste šok, podoben, kot ob gostovanju na Islandiji pred enajstimi leti. Podoben šok pa potem čez teden dni čaka nordijsko odpravo v slovenski Istri ...

Igrali bodo drugje

Toda najprej bodo Koprčani morali preživeti običajno precej neprijeten let do glavnega otoka in edinega letališča, ki slovi po kratki pristajalni stezi in zahtevnem pristajanju, kamor ne more leteti vsakdo. Piloti morajo za to imeti ustrezno licenco.

Po pristanku na letališču Vágar pa jih pot ne bo peljala v Runavik, kjer je sedež istoimenskega tekmeca, temveč precej severneje od glavnega mesta Torshavna. Runavik nima dovoljenja Uefe za mednarodne tekme, zato te igrajo v Klasksviku, kjer igra eden od desetih prvoligašev, moštvo s preprostim imenom Ki, ki pa je tudi aktualni prvak in prvi ferski klub, ki se je leta 2023 prebil v skupinski del evropskih tekmovanj. Po slabem ga je takrat v konferenčni ligi spoznala ljubljanska Olimpija, ki jo je doma odpravil s 3:0. Leta 2019 obnovljeni stadion Við Djúpumýrar ima kapaciteto približno 2500 obiskovalcev, od tega po podatkih klubske spletne strani uradno razpolaga s 1300 sedeži. Stadion v Runaviku lahko sprejme približno 2000 gledalcev.

Ferska liga šteje deset klubov, dva kluba sta na najbolj oddaljenem južnem otoku Suðuroy. Arhipelag Ferskih otokov sestavlja 18 glavnih, skupno pa kar 779 otokov, otočkov in skal. Še najbliže so nenaseljenemu otočku Rona Združenega kraljestva, do tja je približno 360 kilometrov.

“Tam, na Ferskih otokih, sem že igral, zato upam, da bo to za nas določena prednost. Čaka nas nova prilagoditev, igrali bomo na umetni travi, temperaturne razlike bodo velike. A to je del nogometa - prilagoditi se je treba in verjamem, da se bomo tudi mi,” pravi trener Zoran Zeljković.

Naslednji tekmec Lugano?

Še preden so odigrali prve tekme drugega predkroga pa je Uefa zožila nabor možnih tekmecev za tretji predkrog. Koprčanom bi se ob napredovanju obetalo precej bližje gostovanje, bodisi na Kosovo ali pa v Švico. Tekmec bi bil zmagovalec dvoboja Dukagjin: Lugano, kjer je pečat pustil nekdanji kanarček Domen Črnigoj. Aluminij, ki je po porazu proti Šerifu izpadel v konferenčno ligo, bi dobil zmagovalca romunsko-latvijskega obračuna FCSB: Auda, Bravo pa zmagovalca kosovsko-škotskega dvoboja Malisheva: Hibernian.