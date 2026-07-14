Iz Wimbledona v Umag in tudi Novo Gorico
Po šampionskem plesu Jannika Sinnerja in Linde Noskove v Wimbledonu se je teniška karavana v moški in ženski konkurenci s travnatih površin ta teden vrnila na peščena igrišča. V bližnji soseščini bo gotovo veliko pozornosti pritegnil že tradicionalni ATP turnir v Umagu, kjer bo danes v glavnem žrebu zaigral tudi največji slovenski up Žiga Šeško, včeraj pa so bili na sporedu tudi prvi kvalifikacijski dvoboji na novogoriški postaji domače serije WTT.
Wimbledon je bil zaradi prestiža gotovo eden od (teniških) vrhuncev športnega leta. Pri dekletih je potrdil svojo nepredvidljivost, potem ko se je svoje prve lovorike na turnirjih velike četverice veselila 22-letna Linda Noskova. Čehinja je tako poskočila z dvanajstega na sedmo mesto svetovne lestvice, kjer ostaja vodilna Belorusinja Arina Sabalenka.
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