Kaj čaka Tadeja Pogačarja po peti zmagi na kolesarski dirki po Franciji?

Tadej Pogačar ima na dirki po Franciji pet zmag. Vsaka je bila posebna.

“Ne hodim rad po klubih, zato ga želim hitro zapustiti,” je povedal Tadej Pogačar. Ve se, o katerem klubu je govora. Vanj so se v 123-letni zgodovini dirke vseh dirk prebili Jacques Anquetil, ki je sicer že pokojni, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain. Vsak je zbral pet zmag na Touru v različnih okoliščinah in (razvojnih) obdobjih kolesarstva. Dejstvo, da mu je kot najmlajšemu med to ekipo uspel tovrsten dosežek, lahko pomeni veliko. Ali pa tudi ne.