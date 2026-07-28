Kaj čaka Tadeja Pogačarja po peti zmagi na kolesarski dirki po Franciji?
Ni res, da ne mara družbe, a po peti zmagi na dirki po Franciji, se vprašanje zastavlja samo po sebi. Kdaj se bo Tadej Pogačar otresel spremstva četverice, ki jo je pravkar ujel na večni lestvici najbolj trofejnih kolesarjev vseh časov na Touru? Mogoče je odgovor s prispodobo nakazal kar najboljši na svetu, ko je opravljal novinarske obveznosti po slovesnem zaključku v Parizu.
“Ne hodim rad po klubih, zato ga želim hitro zapustiti,” je povedal Tadej Pogačar. Ve se, o katerem klubu je govora. Vanj so se v 123-letni zgodovini dirke vseh dirk prebili Jacques Anquetil, ki je sicer že pokojni, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain. Vsak je zbral pet zmag na Touru v različnih okoliščinah in (razvojnih) obdobjih kolesarstva. Dejstvo, da mu je kot najmlajšemu med to ekipo uspel tovrsten dosežek, lahko pomeni veliko. Ali pa tudi ne.
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