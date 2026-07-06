Kajakaštvo: Tudi posamično zlato v Posočju

Matevž Manfreda si je v kajaku na svetovnem prvenstvu za mlajše člani v kanadskem Halifaxu priveslal uspeh kariere. Na 200-metrski progi ga ni uspeh dohiteti nihče. Za pol sekunde je veslal hitreje od srebrnega Madžara Gerga Kellerja in 72 stotink sekunde od bronastega Španca Manuela Pouse. Branilec naslova, Srb Strahinja Dragosavljević, je bil šele peti.

“Pred finalom sem bil nekoliko nervozen, kar pa me med veslanjem ni ustavljalo. Odpeljal sem dobro in sem zelo zadovoljen. Mislim, da sem startal nekoliko slabše kot običajno, vendar sem potem v srednjem delu veslal zelo dobro in držal tempo do cilja,” je po tekmi povedal Primorec, ki je temelje za zelo verjetno veliko kariero dobro gradil že zadnjih nekaj let.

Ko je začenjal kariero med mlajšimi člani, se je že prebil v širši krog favoritov. Na evropskem prvenstvu je na 500 m osvojil srebro, do brona pa je na prejšnjem SP prišel v dvojcu z Bohinjcem Anžetom Pikonom. Možnost za vrhunski rezultat na 200-metrski progi je letos napovedal z drugim mestom na tekmi svetovnega pokala v Brandenburgu.

Kajakaš Matevž Manfreda (Soške elektrarne). Foto: Kajakaška Zveza Slovenije Foto: Kajakaška Zveza Slovenije

Prav s Pikonom je Matevž v nadaljevanju letošnjega svetovnega prvenstva odlično odpeljal polfinalno vožnjo na 500-metrski progi. Z najboljšim časomsta se Slovenca uvrstila v včerajšnji nočni (po našem času) finale. Najbližja zasledovalca, Srba Veljka Vještico in Strahinjo Dragosavljević sta premagala za sekundo in 38 stotink.

V nadaljevanju svetovnega prvenstva za mladince in mlajše člane v slalomu v poljskem Krakovu naši reprezentanci in Primorcem v njej ni šlo tako dobro kot prve dni. Med kajakaši - mlajšimi člani se je v finale prebil le Tin Kos iz Hrastnika. Končal je na 11. mestu. Članica Soških elektrarn Sara Belingar je s 27. časom polfinala tekmovanje predčasno končala. Usodna je bila huda napaka, ko jo je odneslo mimo vratc. Svetovna prvaka sta Britanec Sam Leaver in Nemka Paulina Pirro. V mladinski kajakaški konkurenci v sklepnem delu tekmovanja Soške elektrarne niso imele predstavnika.

Tekmovanje v kanujih se je razpletlo še nekoliko slabše, saj se nihče od Slovencev ni prebil v finale. Še najbližje mu je bila s 17. mestom v polfinalu mlajših članic Sara Belingar. V moški konkurenci je Ljubljančan Matej Trojanšek polfinale končal na 23. mestu, posoški veslač Andrej Jeklin pa mesto za njim. Svetovna prvaka sta Nemka Lucie Krech in Francoz Mewen Debliquy.