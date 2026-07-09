Kakšna Messijeva statistika, pa prvenstva še ni konec

Režiser preobrata je bil kdo drug kot Lionel Messi, čeprav je sprva kazalo, da vse do furioznega zaključka Argentincev nima svojega dne. Zgrešil je enajstmetrovko, že drugo na tem svetovnem prvenstvu. Sicer ima na šestih svetovnih prvenstvih le polovičen izkupiček pri izvajanju najstrožjih kazni: od osmih jih je realiziral štiri. Vseeno pa se je na koncu vse odvrtelo okoli njega, najlepše priložnosti, stativa po prostem strelu, podaja za znižanje izida in potem tudi gol za hitro izenačenje. Čudežni 39-letnik je prvi po rojaku Diegu Maradoni (1986, Belgija), ki je na eni tekmi statistično vknjižil pet preigravanj in pet ustvarjenih priložnosti.

Z asistenco Cristianu Romeru se je Lionel Messi s pokojnim Diegom Maradono izenačil tudi na vrhu večne lestvice najboljših podajalcev za gol na svetovnih prvenstvih. Prvo mesto si za zdaj Argentinca delita z devetimi asistencami, še sedemkrat sta na SP asistirala Nemec Pierre Littbarski in Poljak Grzegorz Lato. S tem dosežkom se je izjemen strelec potrdil tudi kot izjemen kreator igre. Sicer je z 21 goli Messi trenutno prvi golgeter svetovnih prvenstev, Kylian Mbappe jih je dosegel 19, Nemec Miroslav Klose 16 ... Z golom proti Egiptu je po tekmah osmine finala Messi tudi prvi strelec prvenstva z osmimi goli, po sedem sta jih dosegla Francoz Mbappe in Norvežan Earling Haaland, šest jih je dosegel Anglež Harry Kane. Za primerjavo, na SP v ZDA 1994 sta bil s šestimi goli prva strelca Bolgar Hristo Stoičkov in Rus Oleg Salenko. Dosedanjih osem Messijevih golov na petih tekmah je največ na posameznem svetovnem prvenstvu po dosežku Nemcu Gerda Millerja leta 1970. Ob tem je Messi tudi prvi, ki je na svetovnih prvenstvih zadel na devetih zaporednih tekmah in prvi, ki je dosegel gol proti 15 različnim reprezentancam.

Evforija v Argentini po uvrstitvi aktualnih svetovnih prvakov v četrtfinale. Foto: Xinhua/sta Foto: Xinhua/sta

Jeza v deželi ob Nilu

Čeprav so vsi slavospevi Messiju upravičeni, bi se torkova tekma lahko razpletla popolnoma drugače, če bi sporne sodniške odločitve šle v korist Egipta. Faraonom je sodnik razveljavil zadetek in v sami končnici sploh ni pogledal videoposnetka, ko je v kazenskem prostoru padel Mohamed Salah, Argentinci pa so potem na drugi strani dosegli zmagoviti gol. Tik pred tem je bila sporna še ena situacija, ko je Alexis Mac Allister v kazenskem prostoru za dres vlekel Hamdyja Fathyja, vendar se sodnik ni oglasil. “Ne želim olepševati stvari ali govoriti o smoli. Bili smo ogoljufani, doživeli smo veliko krivico,” je bentil selektor Hossam Hassan na burni novinarski konferenci pop tekmi. “Nismo bili deležni spoštovanja niti poštene igre. Enajstmetrovka nam ni bila dosojena, sodniki pa situacije niso niti preverili z VAR-om. Drugi zadetek je bil neverjetno razveljavljen. Prav tako ni bilo niti pregleda s sistemom VAR, čeprav smo vsi videli posnetek, na katerem nasprotnik vleče za dres. Življenje je nepravično, običajno življenje je nepravično, zakaj torej v športu ni poštenosti?” je bentil Hassan.

Pri razveljavljenem zadetku Egipta se je sodnik vrnil 17 sekund nazaj na drugo polovico in po ogledu VAR-a dosodil prekršek Attie nad Martinezom. “Če dovolite, da se takšni dvoboji na igrišču nadaljujejo, potem bi morali enako merilo uporabljati tudi pri VAR-u. Spomnite se, ko je nemški igralec Aleksandar Pavlović z visoko dvignjenim stopalom zadel Pedra Viteja iz Ekvadorja v glavo. Takrat VAR ni posredoval pri zadetku Leroya Sanéja,” so zapisali v analizi pri BBC.

... ne pa tudi pri zmagovitem golu Argentine

Očitki o nedoslednosti uporabe sistema VAR-a grejo še dlje. “Še bolj neprijetno za sodniško ekipo pa je morebitni prekršek nad Salahom v akciji, ki je pripeljala do dramatičnega zmagovitega zadetka Fernándeza. V argentinskem kazenskem prostoru je Salah padel in trdil, da ga je spotaknil Julián Álvarez. Tudi to bi moral VAR zagotovo pregledati, kajne? Situacija je bila podobna prekršku Attie, a z eno ključno razliko. Salah je bil v kazenskem prostoru, zato je VAR presojal, ali gre za enajstmetrovko, pri kateri je prag za posredovanje višji kot pri običajnem prekršku. Če bi bil Salah zunaj kazenskega prostora, bi moral VAR zaradi doslednosti posredovati. Ker pa po mnenju sodnikov ni bilo dovolj elementov za dosojeno enajstmetrovko, je argentinski zmagoviti zadetek obveljal,” dodajajo pri BBC.

Ferdinand: Kot da bi v sobi za VAR vsi spali

Na sodniško pristranskost je opozoril tudi nekdanji igralec, zdaj pa strokovni komentator na angleški televiziji Rio Ferdinand. “Ko so po prekršku padli argentinski igralci, je sodniški žvižg skoraj vedno zazvenel takoj. Sodniki so hitro dosodili prekršek, hitro ustavili igro in jih hitro zaščitili. Ko pa so bili žrtve podobnih prekrškov Egipčani, so nenadoma dovolili nadaljevanje igre. Ne moti sam rezultat, pač pa predvsem pomanjkanje doslednosti pri sodniških odločitvah,” je povedal Ferdinand.