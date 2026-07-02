Kdo bo koliko zaslužil po treh tednih

Tadej Pogačar, ki je trenutno najbolje plačani kolesar v karavani, na leto zasluži med 8 in 10 milijonov evrov. Nagradni sklad za letošnjo dirko vseh dirk znaša 2,3 milijona evrov, znesek pa pomeni, da so organizatorji Toura celo zelo radodarni v primerjavi z drugimi dirkami.

Zmagovalcu pol milijona, zadnjemu 1000 evrov

Ta nagradni znesek Francozi razdelijo med vse kolesarje, ki pridejo do cilja v Parizu, dodatno pa so nagrajeni tisti najboljši. Vsak, ki dirko konča na 20. mestu oziroma nižje, prejme 1000 evrov, tistemu, prvemu v skupnem seštevku pa pripada pol milijona evrov. Drugo mesto je vredno 200.000 evrov, tretje 100.000 evrov, četrto 70.000 evrov, peto 50.000 evrov in tako naprej. Zmaga na vsaki posamezni etapi kolesarju prinese dodatnih 11.000 evrov, do finančne nagrade pa je upravičenih tudi naslednjih 19 tekmovalcev.

Nekoliko višji je zaslužek dobitnikov zelene in pikčaste majice, in sicer vsak dobi po 25.000 evrov, najboljši mladi kolesar oziroma zmagovalec bele majice pa prejme 20.000 evrov.

Nepisano pravilo je, da denar običajno ne obdrži samo posamezni kolesar, saj v večini ekip nagrado enakomerno razdelijo med vse v ekipi in tudi spremljevalni štab. Tadej Pogačar bi v primeru zmage zaslužil dobrih 500.000 evrov, glede na to, da ima vsaka ekipa na Touru osem kolesarjev in še kup spremljevalcev, pa bi bil znesek na koncu precej nižji.

Nizozemska Visma zbodla Pogačarja

Zgodovina je dolga. Začelo se je seveda, ko je Pogačar šokiral ne samo Vismo, temveč je za vedno zaznamoval njenega takratnega kapetana Primoža Rogliča in tudi - priznajmo si - del slovenski kolesarske javnosti. Nadaljevalo pa z boji, ki jih je Tadej najprej bil s Primožem, nato pa vrsto let z njegovim naslednikom Jonasom Vingegaardom. O razmerju moči po teh šestih letih vročega rivalstva ni dvomov: Tadej ima štiri Toure, Jonas dva, Primož je seveda v tej zgodbi ostal brez najbolj čislane lovorike. Vmes je Pogačar tudi postal večkratni svetovni prvak in zmagovalec vsega mogočega, vključno s skoraj vsemi klasikami, spomeniki in Girom. Vendar pa sta Visma in Vingegaard pred novim spopadom trenutno dveh največjih kljub temu našla svoj prostor za strupene puščice.

Potem ko je Jonas maja odšel na Giro in ga v precej slabi konkurenci tudi osvojil, ga je dodal svojima dvema Touroma in zmagi na Vuelti, s čimer ima vsaj eno slavje na vsaki od treh največjih tritedenskih dirk. Postal je prvi po Chrisu Froomu leta 2018 s takim dosežkom in skupno osmi kolesar v zgodovini. Pri Vismi so čitno zelo jasno želeli poudariti, da imajo nekaj, česar Tadej nima. In ker za to ne obstaja uradna lovorika, so jo izdelali - sami. “Ker ne obstaja, smo mi želeli počastiti te kolesarje s posebnim znamenjem, posebno značko,” so sporočili in predstavili obeležje, ki ga bodo podarili vsem osvajalcem kolesarskega trojčka. Do ušes nasmejanemu Jonasu so ga že. Sporočilo, posalno Tadeju, je jasno. A pošiljatelj tudi gotovo ve, da Pogačarja moti vse, česar še ni osvojil ...