Kegljač Matej Lepej je postal svetovni prvak

Župan je izjemne kegljače nagradil z monografijo Pivke, oni pa njega z majico slovenske reprezentance.

PIVKA • Matej Lepej že vrsto let igra na vrhunski ravni, v glavnem v tujini. V minuli sezoni je bil član hrvaškega Kegljaškega kluba Zaprešić. Prvo ime pivškega ženskega kegljanja je mlada reprezentantka domačega Kegljaškega kluba Pivka Lea Pašić, za zgodbo o uspehu pivškega kegljanja pa stoji domači trener Iztok Kovač. To izjemno trojko je pred nedavnim sprejel župan občine Pivka Robert Smrdelj.

Pivčan Matej Lepej je spomladi postal svetovni prvak v disciplini tandem dvojic na članskem svetovnem prvenstvu v Schwazu v Avstriji. Zlata se je veselil skupaj z Janžetom Lužanom KK (Radlje). Poleg tega je na Hrvaškem z Zaprešićem postal evropski, državni in pokalni prvak

Članica KK Pivka Lea Pašić je bila na SP do 23 let v Schwazu članica bronaste slovenske ekipe, v kateri so k uspehu pripomogle še Eva Cvetković, Ana Ljubenko, Aurora Pekošak (vse Remoplast Radlje) in Larisa Bertok (Adria Koper).

Trener Iztok Kovač ni le šef stroke v KK Pivka, temveč deluje tudi kot reprezentančni selektor za kategorije do 19 in do 23 let. Kot član strokovnega štaba je dal pomemben prispevek k uspehom Slovenije (skupno 25 odličij) na SP v Schwazu.

Pivški župan Robert Smrdelj je po čestitkah in obljubah o nadaljnjem občinskem vlaganju v športno in rekreacijsko infrastrukturo ter sistematičnem podpiranju delovanja športnih društev prek občinskih razpisov kegljače obdaril z monografijo Pivke, športniki pa so mu v zahvalo izročili majico slovenske reprezentance.