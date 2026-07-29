Kje bo letos še kolesaril najboljši

Že med Tourom so se pojavile kombinacije, da bi Tadej Pogačar (v rumeni majici) utegnil loviti zmago tudi na tritedenski Vuelti, ki mu še manjka v zbirki lovorik. 21 etap Vuelte bo na sporedu med 22. avgustom in 13. septembrom, na preizkušnji, kjer je že štirikrat zmagal, pa bo zanesljivo nastopil Primož Roglič.

Na drugo mesto je napredoval Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe), ki je tudi dirko po Franciji sklenil na drugem mestu z zaostankom 6:26 minute za Tadejem Pogačarjem. Belgijec je pri 6956 točkah, s čimer je prehitel Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike). Danec je po padcu predčasno odstopil od Toura ter je pri 6866 točkah.

Blizu je tudi Pogačarjev moštveni kolega pri emiratih, Mehičan Isaac Del Toro (6833). Mladi 22-letnik je osvojil skupno tretje mesto na dirki in belo majico za najboljšega mladega kolesarja na Touru. Med prvo deseterico so še Francoz Paul Seixas, Britanec Tom Pidcock, Belgijec Jasper Philipsen, Danca Mattias Skjelmose in Mads Pedersen ter Nizozemec Mathieu van der Poel.

Od preostalih Slovencev je Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe), ki letos ni nastopil na francoski pentlji, izgubil 38 mest in je zdaj 77. kolesar sveta (1048 točk). Med prvo dvestoterico sta še člana ekipe Bahrain Victorious, Matej Mohorič (672) na 132. in Jakob Omrzel (498) na 185. mestu.

Seštevek točk najboljših osmih slovenskih kolesarjev na lestvici držav še naprej zadošča za četrto mesto Slovenije (14.365 točk). Na vrhu je Belgija (22.493), medtem ko je Francija (19.070) na drugem mestu prehitela Dansko (18.489).

Primarni cilji Tadeja Pogačarja do konca sezone so svetovno prvenstvo v Montrealu, kjer bo cestna dirka 27. septembra, na evropskem prvenstvu na Gorenjskem bo cestna dirka 4. oktobra. 10, oktobra bo še dirka po Lombardiji, ki je Pogačarjev najljubši spomenik, saj je tam slavil že štirikrat zapored. Bo pred temi izzivi zmogel še Vuelto?

V ženski konkurenci je na vrhu prepričljivo Nizozemka Demi Vollering s 6705 točkami. Skoraj 2000 točk zaostaja Španka Paula Blasi. Tretja je še ena Nizozemka Anna van der Breggen. Najboljša Slovenka Urška Žigart (1465) je pridobila eno mesto in je zdaj 38. kolesarka sveta. Od Slovenk je med najboljšimi 200 kolesarkami še Nika Bobnar (357) na 128. mestu. •