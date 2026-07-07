“Ko denar narekuje pravila, SP izgubi ves svoj ugled”

Donald Trump in Gianni Infantino ali kako se o nogometu namesto na zelenici odloča v pisarni.

Odločitev je plod štiridnevnega lobiranja, ki ga je koordinirala Bela hiša, vključno z neposrednim klicem predsednika Donalda Trumpa prvemu možu FIFA Gianniju Infantinu. Vse to je izzvalo veliko nejevolje, pa ne samo v nogometnih krogih, piše Politico.

Pritisk iz Bele hiše

Akcija za ukinitev Balogunovega suspenza se je začela vsega nekaj minut po tem, ko je vodilni strelec ameriške reprezentance na tekmi minulo sredo prejel rdeči karton zaradi neprevidnega posredovanja. Andrew Giuliani, izvršni direktor delovne skupine Bele hiše za svetovno prvenstvo, je o kazni nemudoma poročal predsedniku Trumpu, s katerim že mesece redno koordinirata najpomembnejše dogodke na prestižnem turnirju.

Bela hiše se je nemudoma vključila v izpodbijanje odločitve, ki jo je del stroke sicer ocenil za prestrogo. Giuliani, minister trgovine Howard Lutnick in drugi visoki uradniki ameriške nogometne zveze, ki so gledali tekmo na stadionu Levi's, so se nemudoma lotili priprav načrta za pritožbo, čeprav so takšne na svetovnih prvenstvih sila redke.

Sledili so štirje dnevi usklajenega lobiranja in pravnih manevrov. V četrtek je Trump osebno poklical predsednika Fife Giannija Infantina, s katerim sta v skoraj osmih letih priprav na prvenstvo zgradila prijateljski odnos. Trump se je pozanimal o pravilih in podlagah za suspenz, Infantino pa ga je poslušal, a ni ničesar obljubljal. Fifa je zavrnila potrditev podrobnosti pogovora in ponovila, da je odločitev sprejela neodvisna disciplinska komisija.

Medtem ko je pravna ekipa Ameriške nogometne zveze pripravljala uradno pritožbo, sta Giuliani in Lutnick ponudila tudi pomoč pravnikov iz Bele hiše. Hkrati sta Giuliani in Scott Goodwin, vodja hedge sklada, ki je pomagal financirati plačo ameriškega selektorja Mauricia Pochettina, raziskovala sodniško preteklost sodnika na tekmi Raphaela Clausa in iskala argumente, ki bi lahko okrepili pritožbo.

Primer je bliskovito stekel skozi Fifine kanale. Emilio García, ki vodi pravne zadeve svetovne nogometne organizacije, je postal ključna osebnost pri svetovanju Infantinu. V nedeljo je prispela odločitev: disciplinska komisija Fife je sporočila, da se Balogunov suspenz za eno tekmo odloži za enoletno poskusno obdobje. Trump se je na svojem družbenem omrežju Truth Social takoj zahvalil Fifi, “ker je ravnala pravično in popravila veliko nepravico”.

Bes v Belgiji in Evropi

Odločitev je naletela na ogorčenje v Belgiji in širše. Kraljeva belgijska nogometna zveza in Uefa sta se odzvali z zapisom. “Z namenom zaščite legitimnih pravic vseh udeležencev in temeljnih načel poštene igre, tako na tem svetovnem prvenstvu kot na prihodnjih izvedbah turnirjev, belgijska zveza preučuje vse možne nadaljnje korake,” so zapisali v izjavi za javnost.

Visoki uradnik Uefe, ki je želel ostati anonimen, je potrdil, da pripravljajo odziv in da pričakujejo izjavo o podpori Belgiji. Kritike so prišle tudi iz same Fife. Eden od podpredsednikov organizacije je v sporočilu za Politico primer označil za “popolno sramoto”. Ostro so reagirali tudi belgijski politiki. “Prava moč je v zmagi s fair playem. To bo Belgija storila jutri,” je dan pred tekmo izjavila valonska ministrica za šport Jacqueline Galant. Opozicijska Socialistična stranka pa je sporočila: “Sram naj vas bo! Ko denar narekuje pravila, svetovno prvenstvo izgubi ves svoj ugled.”

Tesne vezi med Trumpom in Infantinom

Ta primer je dodatno izpostavil nenavadno tesne odnose med Trumpovo administracijo in vodstvom Fife. Minister za trgovino Howard Lutnick, ki je osebno sodeloval v pogovorih, je razvil tesen odnos z Infantinom. V začetku junija se je udeležil večerje s predsednikom Fife, poleg njega pa je sedel tudi na tekmi, na kateri je Balogun prejel rdeči karton.

Že decembra lani se je znotraj Fife pojavila zaskrbljenost, da Infantino s svojim prilizovanjem Trumpu ruši ugled organizacije. “Mera tega tesnega odnosa, ki ga vidimo med gospodoma Infantinom in Trumpom, se razlikuje celo od tistega, kar smo videli v preteklosti,” je takrat dejal Miguel Maduro, nekdanji predsednik Fifinega odbora za upravljanje.