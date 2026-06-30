Kolesarji z Goriške državni prvaki
Običajno poročamo o tekmovalnih uspehih odraslih članov AMD Gorica na DP v reliju in v gorsko hitrostnih vožnjah ter o dosežkih Gasa Vrtejbe v avto in moto športu, a sta obe društvi zelo aktivni tudi pri vzgoji mladih. AMD Gorica je od nedavnega ekipni državni prvak prometno - izobraževalnega tekmovanja Najboljši mladi kolesar za otroke do 12 let, Gas Vrtejba pa se v sodelovanju z AMZS pripravlja na moto športni dan za otroke.
NOVA GORICA, VRTOJBA • Ekipe Avto moto društva (AMD) Gorica se že od leta 1997 udeležujejo prometno izobraževalnega tekmovanja za kolesarje od 10 do 12 let starosti, ki tudi na nacionalni ravni poteka pod okriljem mednarodne avtomobilistične zveze FIA pod imenom ETEC (European Traffic Education Contest) in se vsako leto zaključi z evropskim prvenstvom. To bo letos že devetintrideseto. S konkurenco iz 24 držav bo potekalo od 10. do 13. septembra v češkem mestu Nachod. V ekipo četverice najboljših slovenskih kolesarjev (po posamičnih rezultatih na državnem tekmovanju), ki bo tam zastopala Slovenijo, je izbrana tudi članica ekipe AMD Gorica II Zala Beltram iz novogoriške OŠ Frana Erjavca. Ostali člani reprezentance so Andrej Poljanšek (AMD Kamnik), Lena Oder (AMD Ravne na Koroškem) in Patrik Kastelic (AMD Moste).
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