Kolesarji z Goriške državni prvaki

Ekipi kolesarjev AMD Gorica sta na državnem prvenstvu zasedli prvo in drugo mesto.

NOVA GORICA, VRTOJBA • Ekipe Avto moto društva (AMD) Gorica se že od leta 1997 udeležujejo prometno izobraževalnega tekmovanja za kolesarje od 10 do 12 let starosti, ki tudi na nacionalni ravni poteka pod okriljem mednarodne avtomobilistične zveze FIA pod imenom ETEC (European Traffic Education Contest) in se vsako leto zaključi z evropskim prvenstvom. To bo letos že devetintrideseto. S konkurenco iz 24 držav bo potekalo od 10. do 13. septembra v češkem mestu Nachod. V ekipo četverice najboljših slovenskih kolesarjev (po posamičnih rezultatih na državnem tekmovanju), ki bo tam zastopala Slovenijo, je izbrana tudi članica ekipe AMD Gorica II Zala Beltram iz novogoriške OŠ Frana Erjavca. Ostali člani reprezentance so Andrej Poljanšek (AMD Kamnik), Lena Oder (AMD Ravne na Koroškem) in Patrik Kastelic (AMD Moste).