Končana je prva tretjina srednjeevropskega prvenstva mladih odbojkarjev na mivki: zlato Avstrijcem in Čehinjam
Igrišča na Centralni plaži v Portorožu so te dni polna odličnih mladih odbojkarjev, ki se na mivki borijo za naslove srednjeevropskih prvakov v kategorijah od U-16 do U-20. Po prvi tretjini prvenstva, po končanem tekmovanju U-18, Slovenci niso prišli do vrhunskih izidov. Pot najboljših se je končala v četrtfinalu. Tekmovanje se nadaljuje jutri, končalo pa se bo v petek.
PORTOROŽ > Istrska odbojkarska kluba VC Portorož in BVK Koper ter Odbojkarska zveza Slovenije so - ob podpori občine Piran - gostitelji največjega tekmovanja sezone na odbojki na mivki na Primorskem - srednjeevropskega prvenstva za kategorije U-16, U-18 in U-20, za fante in dekleta. Finalisti bodo nagrajeni še s pravico igranja na evropskem prvenstvu.
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