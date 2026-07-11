Končano srednjeevropsko prvenstvo v odbojki na mivki, Slovenke do polfinala

Portoroška centralna plaža je bila devet dni prizorišče bojev najboljših mladih odbojkarjev iz srednje Evrope.

PORTOROŽ • Istrska kluba VC Portorož in BVK Koper ter Odbojkarska zveza Slovenije so ob podpori občine Piran na igriščih Centralne plaže v Portorožu devet dni gostili srednjeevropsko prvenstva organizacije MEVZA v odbojki na mivki v kategorijah do 18, do 20 in nazadnje do 16 let. Slovenski fantje in dekleta skoraj v nobeni izmed starostnih kategorij niso uspeli priti do polfinala. Na turnirjih, kjer se je v vsaki starostni kategoriji med moškimi in ženskami merilo po 16 parov, so svojo pot zaključili večinoma zaključili v četrtfinalu.