Končano srednjeevropsko prvenstvo v odbojki na mivki, Slovenke do polfinala
V Portorožu se je po devetih dneh končalo srednjeevropsko odbojkarsko prvenstvo mladih na mivki. Kot zadnji so s tekmovanjem zaključili fantje in dekleta do 16. leta starosti. Tako kot v prejšnjih dneh v kategorijah do 18 in do 20 let Slovenija čez četrtfinalni zid večinoma ni mogla. Izjema sta Nika Ficko in Michelle Pahor, ki sta se prebili v polfinale.
PORTOROŽ • Istrska kluba VC Portorož in BVK Koper ter Odbojkarska zveza Slovenije so ob podpori občine Piran na igriščih Centralne plaže v Portorožu devet dni gostili srednjeevropsko prvenstva organizacije MEVZA v odbojki na mivki v kategorijah do 18, do 20 in nazadnje do 16 let. Slovenski fantje in dekleta skoraj v nobeni izmed starostnih kategorij niso uspeli priti do polfinala. Na turnirjih, kjer se je v vsaki starostni kategoriji med moškimi in ženskami merilo po 16 parov, so svojo pot zaključili večinoma zaključili v četrtfinalu.
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